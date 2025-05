Mazón reitera su ofrecimiento "permanente" de recibir a víctimas, "tanto a nivel asociativo como particular"

"A veces son las propias víctimas las que prefieren tener un trato que no quieren salir en la foto, y eso también hay que verlo", afirma

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado su ofrecimiento "permanente" de recibir a las víctimas de la dana y ha asegurado que se ha reunido con ellas "cuando han querido hacerlo público, con todo el respeto, y cuando han preferido un trato más personal y más discreto, tanto a nivel asociativo como particular".

Así lo ha trasladado a un día de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna en Valencia con las tres asociaciones de víctimas de la dana que causó 228 fallecidos, a preguntas de TVE y laSexta antes de un acto en el Palau de la Generalitat.

Mazón ha afirmado que la Generalitat "siempre" se ha dirigido "a todas las víctimas, las ha ido "recibiendo" y se ha puesto "a su disposición", también con un teléfono personalizado para atenderles. Además, ha destacado que él, "personalmente", se ha reunido "con muchos de ellos" a nivel asociativo y particular.

"Les estamos reiterando permanentemente nuestra puesta a disposición para todo; no solamente para la cercanía humana, que por supuesto que sí y en todo momento. Para contarles todo lo que estamos haciendo en materia de recuperación (...). Siempre una puesta a disposición para estar lo más cerca de ellos posible", ha expuesto.

Y ha recalcado: "Nos hemos dirigido a ellos y a todos, permanentemente, en un ofrecimiento abierto, sincero, de cercanía, de trato personal y luego, por supuesto, cumpliendo".

En esta línea, ha sostenido que "no solamente se trata de recibirlas, de atenderlas, que por supuesto que sí", algo que han hecho "desde el principio de la manera que cada uno ha querido", sino también "de cumplir con las ayudas, con el apoyo, con las necesidades que tienen, con un montón de gestiones que son indescriptibles hacerlas en medio de todo ese dolor".

"SEGUIMOS A SU DISPOSICIÓN"

"Seguimos a su disposición. Nos hemos dirigido a todas, y conforme vemos que se pone en marcha, a lo mejor, una nueva asociación o alguna nueva entidad, estamos a su entera disposición y nos ponemos en contacto con ellos", ha abundado.

Preguntado por si las asociaciones no acuden a una reunión conjunta porque no quieren ellas o "por falta de interés de la Generalitat", Mazón ha defendido que las administraciones no son las que tengan que decir "nos vamos a reunir así", sino que las víctimas deben saber que el Consell está "permanentemente a su disposición".

"De manera personal he recibido a algunas, incluso de manera individual, con sus familias. Hemos recibido a otras desde un punto de vista asociativo también, y les estamos reiterando nuestra permanente puesta a disposición. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Es la mejor manera que podemos hacerlo, de poder estar a su disposición, de poder atenderles", ha reiterado, y ha resaltado el desplazamiento del Consell a las localidades afectadas.

Dicho esto, ha reconocido que la Generalitat "a veces" no da cuenta de estas reuniones a los medios de comunicación. "¿Por qué? Porque las víctimas prefieren un trato más discreto y lo que se trata es de respetar el deseo de cada uno de ellos", ha subrayado, y ha puesto como ejemplo la reunión que mantuvo con SOS Desaparecidos, que "decidieron hablar con los medios de comunicación" mientras "otros prefieren un trato más discreto más personal, y hay que respetarles en el formato que cada uno quiera".

"Desde luego, lo que no les ha faltado desde el principio y no les falta es las puertas abiertas aquí, en mi despacho, en el de la vicepresidenta, en el del vicepresidente de la Reconstrucción, en el de los consellers", ha aseverado.

Por todo ello, Mazón ha garantizado en que "la atención se está realizando, sin duda", y ha sostenido que "a veces son las propias víctimas las que prefieren tener un trato que no quieren salir en la foto, y eso también hay que verlo".