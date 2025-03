Mazón saca pecho de los presupuestos y el PSPV no cree que tenga “lo que hay que tener: humanidad”

El 'president' vuelve a cargar contra Sánchez por los PGE mientras los socialistas le retan a declarar ante la jueza de la dana

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha vanagloriado este miércoles del proyecto de presupuestos para 2025 aprobado por su gobierno, tras llegar a un acuerdo con Vox, mientras ha criticado que el Gobierno no tiene “ni voluntad ni apoyos” para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En la sesión de control en Les Corts, Mazón ha respondido así a las críticas del síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha hecho suya la frase de esta semana del también líder del PPCV de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no tiene lo que hay que tener”. “Usted no tiene lo que hay que tener para decir la verdad de lo que hizo el día de la dana, ni para declarar ante la jueza de Catarroja, ni para pedir perdón a las víctimas. Usted no tiene lo que hay que tener: humanidad”, le ha reprochado.

Durante su intervención, el portavoz socialista se ha preguntado si, “como parece que todo tiene que ver con los tribunales” cuando se habla de Mazón, por qué “no tiene lo que hay que tener” y acude a declarar ante la jueza que investiga la gestión de la dana como le ha propuesto que haga voluntariamente.

“Si tuviera humanidad habría dimitido, porque pesan sobre sus espaldas la muerte de 228 valencianos”, ha aseverado, y ha aludido al caso de una víctima “embarazada de ocho meses” a la que “le sorprendió la riada a las 18.53 horas” del 29 de octubre.

Muñoz ha urgido a Mazón a dimitir y permitir “a la ciudadanía valenciana votar libremente”, para lo que le ha inquirido por cuándo piensa dejar el Consell y convocar elecciones.

"NO QUIEREN HABLAR DE NADA"

En su primera réplica, el ‘president’ ha reprochado al PSPV que no quiera “hablar de nada” con el Consell, como de la renovación de los órganos estatutarios, así como que no asistiera ningún socialista a la presentación del plan de recuperación del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols.

“No quieren hablar de absolutamente de nada. Es tal el nivel de radicalidad que no nos han dejado ni renovar a las personas fallecidas de los órganos consultivos. ¿Quién está despreciando a las instituciones y quién está bloqueando el autogobierno de la Comunitat Valenciana?”, ha afeado a los socialistas ante sus críticas al PP por haber arrebatado al PSPV su puesto en la Mesa de Les Corts.

Mazón también ha criticado que el PSPV lleve cinco sesiones de control “preguntando lo mismo” y que haya cambiado de peticiones: “primero pidieron un ‘president’ con perfil técnico, después dijeron que apoyarían los presupuestos, después una moción de censura y ahora elecciones, que debe ser el nuevo argumentario de la Moncloa”. “¿Saben ustedes lo que quieren para la Comunitat Valenciana? ¿Serían tan amables de explicártelo?”, ha cuestionado.

Y ha ironizado: “Es fantástico. Cinco meses y ustedes aún no han pronunciado la palabra recuperación”. Frente a los anuncios del PSPV de “mover ficha”, ha defendido que el Consell “es el que se está moviendo” con más de 1.800 millones presupuestados en ayudas.

También ha vuelto a criticar el “desastre” del dinero destinado por el Consorcio de Compensación de Seguros y que el PSOE “habla de ayudas cuando hay intereses, préstamos e impuestos”. “Hemos pasado del ‘si hay ayuda que la pidan’ a que la tengamos que pagar”, ha descrito, y ha afeado a los socialistas que negocien con “el separatismo xenófobo y racista” de Junts y no con el PP.

"EN EL VENTORRO MIENTRAS MILES DE VALENCIANOS ESTABAN EN UN INFIERNO"

Como respuesta, el síndic del PSPV se ha preguntado si el “amparo” que les ofrece Mazón es cuando “estaba en el (restaurante) El Ventorro mientras miles de valencianos se ahogaban”.

Se ha reafirmado en exigir su dimisión “las veces que hagan falta”, ya que ha sostenido que es lo que piden “todos los valencianos”, al tiempo que le ha retado a contar a la jueza “qué hacía mientras los valencianos morían en un infierno real de destrucción”.

En este punto, Muñoz ha revelado una respuesta parlamentaria de la Generalitat, fechada el pasado 10 de marzo, en la que se señala que Mazón ya “ha hecho pública” su relación de llamadas del día de la dana y que “Presidencia no dispone del listado de llamadas de cada uno de los usuarios a los que se refieren las solicitudes” del PSPV.

“Lo único transparente en usted es su indignidad”, ha lanzado a Mazón, a quien ha exigido que pida perdón a las víctimas “y no intente blanquearse”, así como que no deje que la exconsellera de Interior Salomé Pradas sea su “cabeza de turco”.

Pero ha recalcado que “no tiene todo lo que debe tener un ‘president’: ni respeto por los fallecidos, ni empatía por las víctimas, ni credibilidad para el pueblo valenciano”. “Por eso decimos que su tiempo político ha acabado (...) Queremos la verdad en los juzgados y la política en la calle: queremos ir a elecciones”, ha rematado.

"TENEMOS LO QUE HAY QUE TENER, SÁNCHEZ NO"

En su contrarréplica, Mazón ha reiterado que Sánchez es “quien no tiene lo que hay que tener” para aprobar los nuevos PGE. “Nosotros sí, esta es la realidad”, ha recalcado, y ha defendido que está “respondiendo como habitualmente” en la sesión control mientras el presidente del Gobierno lleva “sin comparecer en el Senado desde el 12 de marzo de 2024”.

“Tenemos lo que tenemos que tener: apoyo, voluntad y ganas de reconstruir la Comunitat Valenciana”, ha abundado, para aludir a las palabras de Sánchez de que “un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”.

Al hilo, ha asegurado que el Gobierno ha abonado 5.000 ayudas para los vehículos arrasados por la dana frente a las 77.000 de la Generalitat, según sus cifras: “25 millones ellos y nosotros 146”.

Por último, el ‘president’ ha lamentado que “quien pierde” con que no haya PGE “son los valencianos por culpa de Pedro Sánchez”, presidente de un Gobierno que no presenta las cuentas que “tanto necesitamos para la reconstrucción”.

PAMPOLS: “NO ME HA AMORDAZADO NADIE”

Posteriormente, la diputada del PSPV Rosa Peris ha reprochado al PP que haya situado al vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación “al frente de la nada” por, según ella, dejarle sin casi presupuesto: “¿Por qué permite que Mazón le humille de esta manera?”.

Gan Pampols ha tomado la palabra, por primera vez en una sesión de control, y ha afirmado estar sorprendido con esta crítica. *No me ha amordazado nadie. Usted puede poner mi prestigio donde quiera, yo sé dónde lo tengo. Seguiré poniendo mi talento y cuando termine me iré", ha aseverado.