Mazón: "Sánchez vuelve a sacar conejos de la chistera, ayudas que nunca llegan y burocracia eterna"

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate del Estado de la Nación "estuvo plagado de conejos en la chistera". "A este tipo de discursos ya nos tiene acostumbrados Sánchez y también (Ximo) Puig en la Comunitat Valenciana, con ayudas que nunca llegan y con burocracia eterna", ha reprochado.

Mazón ha criticado en un comunicado la "negativa permanente" del presidente del Gobierno a bajar los impuestos "a todos y de forma especial a quienes más lo necesitan". "Esta es la negativa que está destrozando la capacidad adquisitiva y el día a día de la cesta de la compra. El coste de la vida va en aumento y está causando un daño tremendo a los ciudadanos y Sánchez aparece con iniciativas que nada tienen que ver con lo que de verdad necesitan las personas", ha criticado el líder del PPCV.

A su juicio, "ya se debería estar devolviendo a la gente lo que se le ha cobrado de más y se niegan a hacerlo. Esta es la medida más urgente, hay que aliviar la presión fiscal que impide a cada día más gente hacer la cesta de la compra o subir la persiana de su negocio".

Mazón ha lamentado, asimismo, que el presidente del Gobierno "da por perdida la reforma de la financiación autonómica y condena de nuevo a la Comunitat Valenciana". "Siete años se ha tardado en convocar este debate y que Sánchez no encontrara ayer un minuto para hablar de la financiación es la demostración más evidente de que para él no tiene ninguna importancia", ha lamentado. "Y que hoy haya pasado de puntillas por esta cuestión, para decir que no ha podido hacer nada y no dar fechas es una vergüenza", ha afeado al presidente del Gobierno.

En relación con el anuncio de la gratuidad de los trenes de Cercanías. "Nos parece bien siempre y cuando vaya aparejado a la mejora de la circulación de los trenes. Si hay abonos gratis pero hay menos trenes y la frecuencia de paso es peor no se consigue absolutamente nada más allá de un anuncio", ha indicado.