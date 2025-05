Mazón sostiene que el PP "cumple" con la Comunitat Valenciana y acusa a Sánchez de "ningunear y asfixiar" a la autonomía

Denuncia la "campaña de la izquierda" para "sacar al PP de instituciones": "Se creen que somos iguales, pero están equivocados"

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sostenido que su partido "cumple con lo que necesita la Comunitat Valenciana", mientras que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ningunear y asfixiar" a la autonomía.

Así lo ha resaltado este sábado en Nàquera (Valencia) durante el comité y la junta directiva del PP de la provincia de Valencia, al que han asistido la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó, y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez, entre otros representantes 'populares'.

En el restaurante se han dado cita unos 900 militantes del PP, que han recibido a Mazón con saludos y aplausos, también durante su discurso en el acto, en el que se han escuchado gritos de 'Mazón, ni un paso atrás'.

Durante su intervención ante los militantes --no ha realizado declaraciones anteriores ni posteriores a los medios de comunicación--, Mazón ha defendido que el PP "trajo el cambio a la Comunitat Valenciana" y ha apostado por las "propuestas de futuro abiertas y amplias" de su partido, a su juicio "centradas en la pluralidad diversa de la sociedad, el impulso transformador y el respeto a la igualdad y la libertad desde el rigor, el equilibrio y la sensatez".

"El cambio mantendrá su sentido si seguimos cumpliendo como hemos hecho hasta ahora, defendiendo una dirección clara, sin miedo y de la mano de nuestros valores y sin distracciones ni pausas, por muy altos que sean los gritos de los que sólo quieren sembrar odio", ha argumentado.

En este contexto, ha sacado pecho de sus cerca de dos años al frente del Consell y ha hecho hincapié en la "reducción de las listas de espera", la "reducción del déficit de la Generalitat" o las deducciones fiscales, entre otras.

Asimismo, ha ensalzado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025 --pactados entre PP y Vox--, llevados adelante "con responsabilidad y compromiso por la recuperación, los servicios sociales, la vivienda, la agricultura y la pesca y la actividad económica, que permitirá tener más recursos para levantarnos de nuevo". Lo ha confrontado con la, en su opinión, "mala política" del Gobierno central.

"Garantizamos que las rentas medias y bajas pagarán menos impuestos y aumentarán su capacidad adquisitiva, convirtiéndose en los contribuyentes que más desgravaciones fiscales tienen de cualquier territorio de España. Estos presupuestos son los de la continuidad y consolidación de una política fiscal equilibrada y centrada en los que más lo necesitan. Mientras Sánchez sube casi 100 impuestos, el ADN del PP nos obliga a bajarlos, porque reducir cargas fiscales no es sinónimo de recaudar menos", ha aseverado.

RECONSTRUCCIÓN COMO "PRIORIDAD"

Mazón ha defendido que el PP "sí que cumple" con sus compromisos. "Llevamos un proyecto al parlamento valenciano y somos capaces de buscar apoyos para seguir sacando adelante a esta tierra, a pesar la infrafinanciación", ha espetado, al tiempo que ha trasladado su apuesta por "seguir reduciendo el gasto superfluo, aumentar las deducciones fiscales para las rentas medias y bajas y consolidar una administración más ágil y eficiente".

Igualmente, ha subrayado que su "prioridad en los presupuestos está en la reconstrucción, con 2.364 millones de euros para recuperar los centros educativos, sanitarios, sociales, carreteras, Metrovalencia, depuradoras y todas las infraestructuras" dañadas por la dana.

"Lo haremos con fondos propios de la Generalitat porque el Gobierno de Pedro Sánchez no nos deja otra opción que el endeudamiento", ha reprochado.

En relación a la dana, Mazón ha denunciado la "campaña política y mediática orquestada por la izquierda" puesta en marcha porque "quieren sacar al Partido Popular de las instituciones valencianas". "Se creen que somos iguales a ellos, pero están muy equivocados", ha sostenido.

RECLAMA AL GOBIERNO AYUDAS A FONDO PERDIDO

A renglón seguido, ha defendido que la Generalitat ha puesto a disposición ayudas directas para los afectados "sin intereses ni impuestos", mientras que ha acusado al "Gobierno del 'si quieren ayuda que la pidan'" de que "solo ha abonado el 17% de las ayudas, frente a la Generalitat, que con un presupuesto doce veces menos y muchos menos medios, lleva pagadas casi el 50%".

Mazón ha denunciado que el Gobierno de Sánchez, "ningunea políticamente a la Comunitat negando los 2.500 millones de euros del FLA extraordinario y no actualizando las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, que hace que dejemos de recibir 800 millones de euros en lo que llevamos de año".

Igualmente, ha censurado que "tampoco concede a la Comunitat Valenciana un fondo de nivelación de 1.782 millones de euros ni concede ayudas a fondo perdido a la Generalitat para afrontar los trabajos de reconstrucción".

Además, ha exigido explicaciones de "por qué no se ha transferido ninguna cantidad del anticipo de 100 millones de euros que ha recibido el Gobierno de España del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para los trabajos de recuperación de las zonas afectadas".

FÚNEZ REPROCHA LA "CICATERÍA" DEL GOBIERNO

Del mismo modo, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha ensalzado la labor del Consell frente a la "cicatería" del Gobierno central, a quien también le ha reprochado que "no consigue sacar adelante los presupuestos".

Fúnez ha aprovechado el acto para pedir el apoyo a la manifestación del domingo 8 de junio en Madrid contra el Ejecutivo central, a la que el presidente del PPCV anunció que asistiría y a la que también ha confirmado su presencia el líder del PP provincial.

"NI UNA SOLA FISURA"

Por su parte, Vicent Mompó ha resaltado que tienen "una convicción que ni se compra ni se improvisa: la de creer en el proyecto del Partido Popular". "Nos une una manera de hacer política: la valentía ante la adversidad y la firmeza ante los intentos de quienes han querido borrar nuestra voz. Ante un Gobierno que ha hecho del sectarismo una estrategia, del enfrentamiento una rutina y del cálculo electoral una forma de vida, nosotros seguimos centrados en lo que importa: trabajar, trabajar y trabajar por y para los valencianos", ha enfatizado.

Igualmente, ha agregado que, "mientras unos se dedican a insultar y a pintar sedes", el PP se "dedica a gobernar". "Mientras unos difaman, nosotros construimos. Mientras unos convierten los problemas en titulares, nosotros los convertimos en soluciones. Ellos han preferido difamar, dividir, generar odio, intoxicar a la opinión pública; pero el Partido Popular no entrará en su juego", ha argumentado.

"No permitiremos que esta tragedia se utilice como arma. No aceptaremos lecciones de quienes han abandonado a la Comunitat Valenciana cada vez que ha necesitado ayuda. Porque a la Comunitat Valenciana no se la defiende en palabras bonitas en campaña electoral, se la defiende en financiación justa, en inversiones reales y en respeto institucional. Y de esto, el Gobierno de Sánchez va, precisamente, va muy justo", ha espetado.

En este sentido, ha defendido que el PP ha "demostrado que otra manera de gobernar es posible" y cree que no pueden permitirse "ni una sola fisura". "Hoy más que nunca necesitamos unidad, firmeza y confianza. Este proyecto es amplio, generoso y abierto y en él caben todas y todos quienes vuelan una provincia mejor, sin sectarismos ni trincheras. Estamos preparados, estamos unidos y estamos decididos a continuar ganando el futuro", ha zanjado.