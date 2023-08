Mazón subraya que la reforma de la financiación "no es una partida de esgrima entre el honor de presidentes autonómicos"

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que la reforma del sistema de financiación es "una cosa muy seria" y que "no es una partida de esgrima entre el honor de presidentes autonómicos", por lo que ha considerado que "no conviene mercadear ni que se negocie en un cuarto oscuro de vete a saber qué intereses de investidura".

Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano en Castelló, donde ha señalado que la situación de la Comunitat Valenciana es "excepcional" y que "hay avales técnicos" que demuestran esta "injusticia". De hecho, ha señalado que cuando "se prolonga esa injusticia durante demasiado tiempo, se provocan quebrantos, que significan falta de atención a las políticas básicas".

En este sentido, ha puesto "dos condiciones" a la reforma del modelo: "Que se reconozca la excepcionalidad que hay en la Comunitat Valenciana, acreditada por todos los informes" y que no haya negociación "primero con los separatistas y luego con el resto".

"Sigo esperando, cada vez con más dosis de ingenuidad, que esto de que se va a negociar primero con unos separatistas y luego con el resto no sé qué prebendas o no sé qué privilegios sea una serpiente de verano, porque si no es así, el nivel de contundencia de mis declaraciones y de mis hechos no será tan amable como el que estoy teniendo en estos momentos", ha advertido. "No descartamos nada para defender a nuestra tierra, como siempre", ha alertado.