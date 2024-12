Mazón tilda de "escaso" el encuentro con Sánchez y exige concreciones sobre la condonación de la deuda

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado que el encuentro con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el marco de la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, fue "escaso". Igualmente, ha exigido concreciones sobre la condonación de la deuda a la Comunitat Valenciana.

En estos términos se ha pronunciado Mazón este sábado en declaraciones a los medios tras su encuentro con representantes de cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana en la Casa de las Brujas de Alicante.

Preguntado por cuál es el balance que hace de la XXVII Conferencia de Presidentes, el jefe del Consell ha reiterado que llegaron "sin ninguna propuesta seria, ni ningún documento serio, ninguna propuesta por parte del Gobierno" y salieron "sin ninguna respuesta". "Es una pena que el Gobierno llegara a rastras y saliera a rastras de ahí", ha manifestado.

Respecto a si se condonará la deuda a la Comunitat Valenciana, el 'president' ha lamentado que no lo sabe porque les han informado de que "va a haber una reunión en enero", pero "como no había ningún papel, ningún detalle, ninguna referencia, van pasando los días y van diciendo una cosa, dicen la contraria". "No hay ninguna propuesta, no hay ningún papel", ha remarcado.

"La Comunitat Valenciana es la peor financiada de todas, es la que peor tratada está, es la que ha sufrido la mayor catástrofe de su historia y es la que sigue sin tener ningún papel al respecto", ha recalcado, al tiempo que ha agregado que "uno ya se empieza a cansar de tanto anuncio, de tanta reunión, que luego al final no llega".

En este sentido, Mazón ha exigido concreciones, pues "después de demasiados años en la Comunitat y después de lo que acaba de ocurrir la única respuesta que dan es que se le van a cobrar intereses a los valencianos que necesitan créditos para salir de esta situación". "Creo que esto pasa ya de castaño oscuro", ha concluido.