Mazón valora el acuerdo "serio" y "muy razonable" del PP y Vox en Castilla y León pero no aclara si pactaría con ellos

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha valorado el acuerdo "claro, serio, abierto y muy razonable" del PP con Vox en Castilla y León aunque no ha aclarado si pactaría con la formación que lidera Santiago Abascal: "Necesitamos a todos los votantes de todos los partidos de la Comunitat Valenciana, no estamos ni en sillas ni sillones, no le interesa a nadie eso ahora".

Así lo ha indicado el líder del PP valenciano en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes tras reunirse con el grupo parlamentario de Les Corts, donde ha defendido que su formación "quiere gobernar y ejercer la labor de cambio en la Comunitat Valenciana" y ha reivindicado que son un "partido de gobierno".

El líder del PPCV ha reivindicado que su partido "puede liderar este cambio" y que va a "abrir los brazos a todos los votantes y a toda la gente que quiere el cambio".

Respecto a Castilla y León, Mazón ha aseverado que "el PSOE se negó a dar estabilidad porque se negó casi a sentarse en la mesa" y ha reivindicado que el presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco "va a liderar el gobierno con las políticas del PP que necesita" la comunidad.