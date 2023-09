Mazón valora que el Gobierno "por fin" apruebe el convenio del Júcar-Vinalopó: "Ya lo teníamos trabajado aquí"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorado que el Gobierno de España haya aprobado "por fin" el convenio del trasvase Júcar-Vinalopó --que permitirá garantizar un suministro mínimo de 278 hectómetros cúbicos para el riego en la provincia de Alicante durante los próximos diez años--, tras una reivindicación de "más de 20 años", y ha valorado que esta decisión da "la razón" a la defensa del agua para la provincia frente al "ninguneo" del Gobierno de España, "también con los trasvases".

"Por fin el Gobierno de España ha aprobado un acuerdo que ya traíamos de aquí, que ya lo teníamos trabajado aquí y que ya lo habíamos hecho aquí", ha expresado este sábado en declaraciones a los medios tras participar, en Albatera (Alicante), en el acto inaugural de la balsa de riego de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) nº3.569 Virgen del Rosario-Los Suizos.

Sobre esta inauguración, ha indicado que podría haberse producido antes "si hubiera tenido el apoyo de la anterior Generalitat Valenciana --presidida por el socialista Ximo Puig--", puesto que, según ha detallado, existen "una serie de obras que aún encarecen su distribución".

En cualquier caso, ahora, como jefe del Consell, ha prometido "acometerlas" y "ponerse en marcha" porque "hay proyectos que llevan años que no se han desarrollado". "No puedo entender que no se haya hecho nada por parte de la anterior administración", ha lamentado.

El líder autonómico ha subrayado que la nueva balsa de riego inaugurada este sábado es "única" en la Comunitat Valenciana, a la vez que ha incidido en que su construcción "nunca tuvo apoyo de la anterior de la Generalitat Valenciana", una circunstancia que ha considerado "inédita". "No la puedo comprender", ha añadido.

Frente a ello, ha defendido que ahora "sí que la va a tener" de cara a las obras tras el trasvase para el regadío por goteo y para evitar bombeos que también "pueden estar encareciendo energéticamente la distribución" del agua.

"Lo que hacemos es comprometernos con el agua de una manera clara. El gobierno del cambio de la Generalitat se compromete con el agua y hoy queda de nuevo muy claro lo que somos capaces de hacer cuando el agua nos llega por trasvase, en este caso del Júcar-Vinalopó", ha manifestado Mazón.

DEFENDER EL TAJO-SEGURA "CON UÑAS Y DIENTES"

En este punto, ha apostado por reivindicar también el trasvase Tajo-Segura de una manera "como la que nunca jamás hizo la anterior Generalitat Valenciana" y, esto es, "con la unidad con la Diputación de Alicante y los ayuntamientos, con la unidad de todos, con uñas y dientes porque tenemos razón y hoy se demuestra que tenemos razón".

Así, ha añadido que con actos como el de este sábado "se demuestra que cuando nos llega el agua sabemos utilizarla". "No se malgasta, sabemos aprovecharla, sabemos hacerlo con sostenibilidad energética, con la ecología y la sostenibilidad que merece. La tratamos como lo que es, como el oro del siglo XXI", ha continuado.

Finalmente, ha puesto en valor el "empuje" de los regantes, que ha posibilitado obras como esta de Albatera. "Tenemos la responsabilidad, sabemos tratar el agua, sabemos reutilizar el agua, sabemos amortizar el agua y, por tanto, somos gente responsable, que tenemos razón en una reivindicación con la que hemos dicho de manera definitiva que basta ya al ninguneo del Gobierno de España, también con los trasvases", ha agregado.