Mazzolari defiende "total transparencia" en el proceso de la plaza de la pareja de Llorca en la Diputació de València

Archivo - Fachada de la Diputación de Valencia d - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputació de València, diputada del área de Carreteras y delegación específica de Contratación, Reme mazzolari, ha defendido este martes en el pleno de abril de la corporación "total transparencia" en el proceso relativo al acceso a una plaza de funcionaria de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de la que ha dicho que cobra lo mismo que el resto de personal en este puesto, según se estableció en 2019, cuando PSPV y Compromís dirigían la corporación.

Mazzolari ha asegurado que PSPV y Compromís han tenido acceso al expediente de la pareja de Pérez Llorca porque lo han solicitado, "se les ha entregado y hasta sé que ha acabado en la Agencia Antifraude, porque ya nos ha pedido un informe" en el que "se está trabajando desde el área de personal". "La verdad es que no hay que esconder en este tema", ha sostenido, y ha acusado a la oposición de decir "bulos".

La Presidencia de la Diputació aprobó un decreto el pasado 5 de marzo para convocar la provisión de diversos puestos de trabajo, mediante el sistema de libre designación, en concreto, dos puestosde secretario/a de dirección incardinados en los centros Asistencia a Municipios y Gestión de Recursos Humanos y Organización, anuncio que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincial, según ha avanzado El País.

La pareja de Llorca, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat, pidió una comisión de servicios en la Diputació, y después de pasar "un procedimiento legal", entró a trabajar "hace unas semanas", según explicaba el pasado 25 de marzo el propio 'president' de la Generalitat.

A raíz de las informaciones publicadas, el diputado socialista Vicent Mascarell ha preguntado en el pleno por esta plaza porque ha considerado que existe una "opacidad en la forma de acceder" a este puesto y "en su consolidación". "Estamos preocupados por lo que se está trasladado a la sociedad de cómo se distribuyen algunas de las plazas de esta administración", ha indicado en una intervención en el pleno.

Al respecto, ha asegurado que su grupo pidió una comisión de investigación con el objetivo de "dar transparencia" y "trasladar que no hay nada que ocultar" en relación con este puesto y para que "todos conozcamos cuál ha sido la forma de acceder, de consolidar la plaza y que no estemos en un caso de nepotismo para quedar bien con el recién nombrado 'president' de la Generalitat". "¿Esta petición la tienen en cuenta?", ha preguntado y ha insistido en si se va a acceder a esa comisión "para aclarar las dudas".

Ante esta intervención, Mazzolari ha defendido que en este proceso "se ha procedido con total transparencia y concurrencia pública y siguiendo los mismos criterios que estableció el anterior gobierno de la Diputación, que fue el que instauró esa figura" de las secretarias de dirección, ha dicho.

"MISMO PROCESO" PARA TODOS LOS GRUPOS

Mazzolari ha asegurado que fue el gobierno del Botànic el que "no solo instauró esa figura" sino que "además instauró un procedimiento para el acceso a esas plazas y se ha seguido exactamente el mismo para todos". "El mismo que hemos seguido para cubrir la plaza de secretaria de dirección del grupo político del Partido Socialista, entre otros; del Partido Socialista, del Vox, del Partido Popular, del Partido Compromís, por ejemplo, porque son recientes", ha enumerado.

Mazzolari ha señalado que lo primero que se hace es convocar una comisión de servicio, una plaza "que se puede ocupar de forma provisional durante seis meses como máximo", y dentro de ese periodo, por el procedimiento que "establecieron ustedes, de la legislatura pasada, hay que sacar la provisión definitiva del puesto y eso es lo que se está haciendo".

La vicepresidenta 'popular' en la institución ha trasladado a Mascarell que en el caso de la secretaria de dirección del PSPV "pasa exactamente lo mismo". "Es más, ahí no le autorizaron porque es una funcionaria que viene de otra administración, en este caso de la Generalitat, y no le autorizó la Generalitat la salida y no se esperaron los seis meses", ha reprochado.

Así, ha sostenido que cuando se le denegó esa autorización a que pudiera acceder al puesto en el grupo socialista en comisión de servicio, "se sacó de inmediato la provisión definitiva". "El procedimiento es el mismo para todos, en concurrencia pública", ha insistido, y ha recalcado: "en el plazo de los seis meses se publica en el BOP que se cubre la provisión definitiva exactamente igual que el resto de secretarios de dirección de la casa".

Además, ha añadido que la pareja de Llorca "cobra exactamente lo mismo que se estableció para los secretarios de dirección de toda la casa en 2019". "Solo que hay algunos que tienen más trienios que otros, y esa es la única diferencia de los distintos secretarios de dirección", ha añadido.