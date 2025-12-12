Médicos valencianos cierran la semana de huelga manifestándose por el Estatuto propio: "Es una cuestión de justicia"

Manifestación de médicos en València durante la tarde de este viernes. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos han culminado las cuatro jornadas de huelga llevadas a cabo durante esta semana con una manifestación por el centro de València para reclamar la aprobación de un Estatuto Marco propio: "Es una cuestión de justicia", defienden.

La marcha ha comenzado a las 19.00 horas desde la Plaza Agustín y sigue un itinerario con punto final ante la sede de Delegación del Gobierno, en València. Los manifestantes han lanzado proclamas como 'No es vocación es explotación', 'El Estatuto Marco me lo paso por el arco'; 'Sin médicos no hay Sanidad'; 'Mónica García la guardia la va a hacer la IA'; 'Médico agotado, pacientes en riesgo'; 'Me importan mis pacientes, pero también me importa mi familia' o 'Jornadas laborales como todos los mortales'

También portaban pancartas y carteles con reivindicaciones como 'Nuestra lucha, tu salud'; 'Hora trabajada, hora cotizada' o '¡Salvemos la sanidad! Por un estatuto del médico', entre otras.

La secretaria provincial de CESM en Valencia, Pilar Valero, ha indicado que la manifestación nace de los profesionales porque "necesitaban juntarse" y "expresarse", ya que "todos juntos tenemos más fuerza". En este punto, ha afirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "por fin y, tras mucho tiempo abusando de nuestras condiciones laborales, ha visto que podemos parar".

"Ha visto que podemos seguir parando, que no hay problema, que necesitamos cambiar nuestras condiciones laborales porque, si no, se acaban los médicos en el sistema sanitario de este país", ha advertido y ha subrayado que cree que la ministra "se lo va a tomar en serio".

Ha garantizado que el colectivo seguirá luchando por el Estatuto Marco para que su voz "no quede ahogada" y ha avisado de que, si no se

firma, "seguiremos movilizándonos". "Creemos que esa es nuestra meta. Vamos a negociar, pero nuestro objetivo es el estatuto propio del facultativo", ha explicado, al tiempo que resaltado que la huelga indefinida "está encima de la mesa".

Por su parte, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), que se adherido a la convocatoria, Mercedes Hurtado, ha remarcado que este estatuto es "necesario" porque "no es un privilegio, sino una justicia". "Un médico bien cuidado es un servicio y una garantía para el paciente", ha enfatizado y ha insistido en que se exige trabajar "con dignidad, profesionalidad y recursos".

Al respecto, ha recalcado: "Los médicos estamos pidiendo son mejoras laborales para trabajar en condiciones y ofrecer la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos, no pedimos otra cosa". Con todo, ha reclamado "una mejora de condiciones laborales, horarias y económicas", al mismo tiempo que ha zanjado insistiendo que "es de justicia".

"DETERIORO DE LA SANIDAD"

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Médicos Unidos (MUD), Enrique Alfonso, ha calificado de "evidente" el "deterioro de la sanidad" en España, por lo que las huelgas de esta semana se han convocado, según ha explicado, para decir al Gobierno "qué hay que hacer", aunque ha lamentado que el Ejecutivo "está haciendo caso omiso". "Lo que tiene que hacer es aprobar una ley del estatuto propio", ha insistido.

Alfonso, además, ha denunciado que los médicos tienen una jornada "de 48 horas semanales, mientras en este país se está intentando reducir a 37,5; hacen guardias de 24 horas que ningún otro sanitario realiza y que no cuentan como tiempo trabajado para la jubilación".

"Hay una serie de derechos laborales que, mientras nosotros nos hemos dedicado a estudiar, a trabajar, a dedicarnos en cuerpo y alma a nuestros pacientes, no se nos están reconociendo", ha afeado y ha agregado: "Lo que queremos es ser considerados como el resto de trabajadores y, sobre todo, que el sistema sanitario nacional sobreviva".

La manifestación de hoy culmina cuatro jornadas en las que, "pese a la implantación de unos servicios mínimos abusivos y a los intentos de la administración por desactivar el conflicto, miles de profesionales han salido a la calle" en las numerosas concentraciones convocadas en toda España y a las puertas de los centros asistenciales para "reclamar unas mejoras en sus condiciones laborales que les permitan ejercer de manera digna en el sistema sanitario", recalca el sindicato médico CESM.

En la Comunitat Valenciana, CESM ha cifrado el seguimiento de la huelga hoy entre el 70 y el 75% en los centros de salud y el 90% en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha rebajado la cifra en el 17,12%: el 23,76% en Alicante, el 19,06% en Castellón y el 13,40% en valenciano.