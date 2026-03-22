Medio ambiente intensifica la prevención y erradicación de las especies exóticas invasoras en la Comunitat

Trampeo de galápagos exóticos - GVA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación desarrolla un conjunto de actuaciones para la prevención, erradicación temprana y control estratégico de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, a través del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000.

Estas actuaciones se enmarcan en los cuatro ámbitos de trabajo establecidos por la normativa vigente: prevención de nuevas entradas, erradicación temprana, control de especies consolidadas para minimizar sus impactos y divulgación del conocimiento generado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este contexto, la Generalitat mantiene activa la red de alerta de especies invasoras, coordinada con la red estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha emitido notificaciones sobre especies como el coipú (Myocastor coipus), la carpa amur (Ctenopharyngodon idella) y el cangrejo de mitones (Eriocheir sinensis).

En materia de control de flora exótica, las Brigadas Natura 2000 están actuando sobre 43 especies exóticas. Los trabajos se han desarrollado en distintos tipos de hábitats, como dunas marítimas, marjales, ríos, ramblas, acantilados, matorrales, formaciones boscosas o terrenos baldíos.

Entre las principales actuaciones, destaca el control de cañaverales (Arundo donax), especialmente en marjales y cursos fluviales, donde se emplearon coberturas opacas y extracción de rizomas como métodos prioritarios, lo que "redujo el uso de herbicidas en línea con las directivas europeas", han apuntado las mismas fuentes.

También se han realizado intervenciones sobre especies como Ailanthus altissima, Carpobrotus edulis y el cactus invasor Cylindropuntia pallida, incluidas en la red de alerta por su potencial impacto sobre los ecosistemas acuáticos, las infraestructuras hidráulicas y la biodiversidad.

En el caso de la flora exótica invasora, los trabajos de control han incidido sobre 43 especies, entre las que destacan el cañaveral, la uña de león, el árbol del cielo, el cactus invasor y diversas especies acuáticas como el helecho de agua.

Estas tareas se complementan con proyectos específicos de restauración de hábitats fluviales financiados con fondos europeos Feader, Feder y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), como las actuaciones en el parque natural del Turia, el rio Millars y el Albaida.

La mayor parte de las especies exóticas presentes en la Comunitat Valenciana no genera impactos apreciables, pero la actuación temprana y el control continuado "son esenciales para proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los usos del territorio y la salud pública".

FAUNA INVASORA POR PROVINCIAS

Respecto a las actuaciones en materia de fauna exótica invasora en la Comunitat Valenciana, se centran en especies vinculadas a medios acuáticos y se articulan a través de la red de alerta y la retirada de ejemplares del medio natural.

En la provincia de Alicante, se ha actuado sobre el coipú (Myocastor coipus), detectado en el entorno de Orihuela, donde fueron retirados del medio todos los ejemplares localizados salvo uno pendiente de captura, que no ha vuelto a ser apercibido.

En la provincia de Castellón, las intervenciones se focalizan en la carpa amur (Ctenopharyngodon idella), detectada en el embalse de Ulldecona, donde se retiraron del medio todos los individuos que se localizaron durante un episodio de secado del embalse.

En la provincia de Valencia, se trabaja sobre el cangrejo de mitones (Eriocheir sinensis), capturado por pescadores en El Palmar, una especie con hábitos excavadores que provoca daños en márgenes fluviales y afecta a infraestructuras de captación de agua.