El Medusa Festival ilumina el cielo de Cullera con su show de pirotecnia y drones ante 50.000 asistentes

Espectáculo de drones y pirotecnia en la primera noche de Medusa Festival - RAUL BARCIA

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 12ª edición de Medusa Festival desplegó anoche en Cullera un espectáculo de drones luminosos moviéndose a 120 metros de altura sobre el escenario principal. Un total de 250 drones sincronizados desde tierra mediante un sistema informático y señales inalámbricas dibujaron figuras en el cielo con luces LED multicolor, en combinación con fuegos artificiales.

Este show, bautizado como la ceremonia de apertura del festival, es "una experiencia audiovisual y lumínica que combina voz, música y fuegos artificiales, y deslumbró a las cerca de 50.000 personas que se congregaron a las 23.00 horas frente al mainstage", ha relatado el festival en un comunicado. Este sábado 15 de agosto, se repetirá el mismo pase, también a las 23.00 horas, y a la misma hora el domingo.

Medusa ya había acogido espectáculos con drones en las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Año a año, este instante es seguido por decenas de miles de personas con los móviles en el aire. Este año, gira en torno al universo 'Apsaras', un viaje imaginario al universo de las mitologías hindú y budista.

La ceremonia de 2026 introduce dos novedades. Por un lado, el uso de pirodrones: drones equipados con fuegos de artificio que se disparan desde el aire. Y, sobre todo, "la gran innovación" es el despliegue de un sistema de pirotecnia horizontal que es canalizada mediante cables por encima de las cabezas de los asistentes. "Esta innovadora técnica nunca había sido usada en España", según la organización.

SEGURIDAD Y COORDINACIÓN

Dada la magnitud del espectáculo y la proximidad al escenario principal --que durante el festival se convierte en un espacio aéreo segregado--, la operación se lleva a cabo en "estrecha" coordinación con la Guardia Civil.

Unas dos o tres horas antes del inicio, los 250 drones se posicionan en formación sobre una explanada ubicada detrás del escenario. Desde una estación base, los técnicos programan de forma individual la trayectoria y el patrón de luces de cada unidad. Por seguridad, las aeronaves nunca sobrevuelan al público.

Por el escenario principal pasaron anoche figuras de la electrónica como los DJs Wade, Miss Monique, HALO y Dimitri Vegas. Hoy será el turno del Aarón Sevilla, James Hype, Alok y Steve Aoki; y mañana llegan Oliver Hel dens, Timmy Trumpet y Tiësto, sin duda el artista más esperado tras más de 20 años sin actuar en Valencia.

El espectáculo de drones de Medusa corre a cargo de Umiles, "empresa líder en Europa especializada en drone light shows que ha hecho trabajos para grandes firmas", ha destacado el Medusa.