Los mercados de l'Horta Sud afectados por la dana podrán acogerse a un plan de reactivación

Uno de los mercados municipales - MANCOMUNIDAD L'HORTAD SUD

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunitat Horta Sud (Valencia) ofrece un plan de apoyo a mercados municipales que necesiten reactivarse tras la dana, dentro de las acciones para rescatar el tejido económico afectado de la comarca.

A partir de enero, los mercados municipales podrán contar con el asesoramiento de cuatro universidades valencianas para elaborar un plan estratégico de reactivación, si así lo solicitan. La acción forma parte de Avanza Empresas, la principal iniciativa a gran escala que ha promovido el Pacte per l'Ocupació de l'Horta Sud para salvar negocios afectados por la dana.

Profesores y alumnos de máster de cuatro universidades valencianas (Universitat de València, Politècnica de València, Florida Universitaria y la Católica de Valencia) realizarán diagnósticos de las empresas y comercios que lo piden y les ayudarán a elaborar planes de viabilidad o reconversión, según el caso.

Hasta ahora, 50 negocios han solicitado la ayuda y están siendo tutelados por diferentes departamentos de las universidades, de forma gratuita. El plan se extenderá a los mercados municipales de l'Horta Sud que lo soliciten a partir del próximo mes, con la intención de revitalizar estos espacios de venta y de encuentro de la ciudadanía.

En la actualidad funcionan una veintena de mercados en la comarca, que antes de la dana aglutinaban a más de 400 puestos de venta. "Los mercados de l'Horta Sud han sido siempre un elemento dinamizador de los municipios y pueden seguir siéndolo en el futuro con un plan estratégico de modernización", expresa el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, quien agradece la aportación gratuita de las universidades.

En los próximos días, los ayuntamientos recibirán indicaciones de cómo los mercados municipales pueden formar parte de este proyecto, y canalizar su petición de forma directa a la Mancomunitat o a través de las agencias de desarrollo local. El Pacte per l'Ocupació de l'Horta Sud está financiado por la Generalitat, a través de Labora.

DEGUSTACIONES NAVIDEÑAS ESTE SÁBADO

Paralelamente, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha impulsado para este sábado 20 una acción de fomento de la gastronomía con el nombre de 'Sabors que regeneren'. Se realizarán degustaciones de productos tradicionales navideños elaborados por negocios locales en Albal, Beniparrell, Picanya y Sedaví, en algunos casos en el propio mercado municipal.

'Sabors que regeneren' forma parte de la iniciativa Impulsem Turisme, que financian la Diputació de València y València Turisme. Las degustaciones irán acompañadas de actuaciones de grupos locales, a través de la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana.

Se realizarán este sábado en Albal, a las 11 horas en el mercado municipal; en Beniparrell, a las 11 en la Plaça del Mercat; en Picanya, a las 12.30 en el mercado municipal, y en Sedaví a las 12.30 en el mercado municipal.