Mercalicante aprueba licitar más de 5.500 metros cuadrados de una nave para nuevas empresas

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Mercalicante, celebrado este martes en el Ayuntamiento de Alicante bajo la presidencia de la concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, ha aprobado el pliego para la próxima licitación de 5.521 metros cuadrados (m2) de nave para nuevas empresas.

Así lo ha señalado el consistorio en un comunicado, en el que ha detallado que el clúster ha dado "un nuevo paso" en su proceso de ampliación hacia el este con los 19.500 m2 de suelo recientemente incorporados.

Se ha informado a los miembros de la firma del acta de pago y ocupación, así como del desembolso de las cantidades correspondientes, lo que permitió la toma de posesión de los terrenos el pasado 14 de agosto.

En la misma sesión, se ha aprobado el pliego para la próxima licitación para el alquiler de los espacios disponibles en la nave ubicada en esta superficie, con un total de 5.521 m2, que se distribuirán en varios lotes. El espacio, de uso industrial y equipado con muelles, se destinará a empresas del sector alimentario en general, incluidas aquellas dedicadas a la logística del sector.

"Este nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad operativa de Mercalicante y ofrecer oportunidades a nuevas empresas interesadas en incorporarse al clúster. Además, el desarrollo del entorno incluirá zonas destinadas a aparcamientos para vehículos de gran tonelaje, mejorando así los servicios para operadores actuales y futuros", ha apuntado el Ayuntamiento.

PLAN DE INVERSIONES

En paralelo al proceso de licitación, se ha previsto un plan de inversiones que se ejecutará "de manera escalonada". Estas actuaciones incluirán desde la señalización y vallado del perímetro y mejoras en la instalación eléctrica hasta actuaciones de mantenimiento en la cubierta, entre otras intervenciones necesarias para "adecuar los espacios a las necesidades del sector agroalimentario" y "garantizar su operatividad".

El Consejo de Administración también ha aprobado la adjudicación del servicio de vigilancia y auxiliares, dos aspectos "esenciales" en el funcionamiento de Mercalicante, "ya que garantizan tanto la seguridad de todo el recinto como el control de accesos al parque alimentario".

"Estos servicios constituyen un valor muy relevante para las empresas instaladas en el recinto, puesto que aseguran un entorno protegido las 24 horas del día, los siete días de la semana", ha subrayado el consistorio.

Mercalicante forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo con 24 unidades alimentarias en toda España. Esta red abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y, según el consistorio, "es un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria".