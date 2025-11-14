Merino trabaja en "todos los escenarios posibles" sobre los presupuestos y niega que afecte la interinidad del Consell

Archivo - La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, durante una rueda de prensa en el Palau de Fuentehermosa, tras entregar el proyecto de Ley de Presupuestos 2025 a la presidenta de Les Corts, a 20 de marzo de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha reiterado que el Consell sigue trabajando "en todos los escenarios posibles" sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026, uno de ellos la prórroga de las cuentas del presente ejercicio, y ha negado que la situación de interinidad del gobierno valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón afecte a este proceso.

"Estamos con unos presupuestos que se aprobaron en mayo y están en vigor desde junio", ha apuntado en declaraciones a los medios este viernes tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, al ser preguntada por el estado de las cuentas de la Generalitat para el próximo ejercicio.

Además, cuestionada por si los presupuestos de 2026 recogerán las reivindicaciones y exigencias de Vox para apoyar al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat tras la dimisión de Mazón, la consellera ha esgrimido que ella no es "la persona adecuada para contestar a esa pregunta".

En cualquier caso, ha deseado que las negociaciones entre el PP y Vox "avancen a buen ritmo" para que, "cuanto antes, tengamos ese nuevo presidente que merecen los valencianos". Y ha recalcado que el Consell, hasta que se produzca el relevo, "sigue trabajando". "Aun en funciones seguimos con el día a día del trabajo, como siempre", ha asegurado.

Sobre si esta situación de interinidad afecta a los presupuestos, Ruth Merino ha indicado que el gobierno valenciano sigue "trabajando en la preparación" de las cuentas para 2026, así como en "la ejecución de los que están ahora vigentes", y ha recalcado: "No le afecta para nada".

EN EL "DÍA A DÍA" SÍ QUE "NOS AFECTA A TODOS"

No obstante, en el "día a día" del Consell, ha admitido que esta situación "nos afecta a todos", puesto que el ejecutivo autonómico está en funciones y "en breve se supone que habrá una investidura que, si sale adelante, que confiamos que sí, que sea cuanto antes, dejará de estar en funciones y volverá a seguir trabajando". "Pero en el día a día se sigue trabajando con normalidad y el gobierno en funciones actúa como estaba haciendo antes", ha señalado.

Y preguntada por si ha conversado con Pérez Llorca sobre presupuestos, la consellera de Hacienda ha asegurado que "no se ha hablado de nada", puesto que es "todo muy reciente". "Hace escasos dos días que se ha puesto encima de la mesa el nombre de Juanfran Pérez Llorca, que me parece un excelente candidato, y de momento no se ha hablado de nada porque quedan todavía pasos que recorrer antes de todo eso", ha expresado.

EXIGENCIAS "DE TIPO IDEOLÓGICO" DE VOX

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha augurado que las exigencias de Vox al PP para apoyar a Pérez Llorca no tendrán repercusión en los presupuestos, puesto que "no tendrán nada que ver con lo que nos interesa a los valencianos", sino que serán "mucho más" de "tipo ideológico" para que "pueda ser noticiable desde su punto de vista, que no para beneficiar a los ciudadanos valencianos".

Así, ha augurado que desde la formación liderada por Santiago Abascal "no van a hacer exigencias ni en sanidad ni en educación ni en servicios sociales", sino que serán "ideológicas, como las que estamos viendo ya".

En cualquier caso, Baldoví ha considerado que estar en funciones "no ayuda nunca", por lo que ha reiterado la necesidad de convocar elecciones en la Comunitat Valenciana para que se le "devuelva a voz al pueblo" y que se elija a "un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat fuerte y no sometido a las exigencias de la extrema derecha".