La mesa de la comisión de la dana en Les Corts tramitará este viernes la petición de comparecencia de Mazón

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts se reunirá este viernes para tramitar la solicitud registrada por el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, para comparecer en la sesión del próximo martes 11.

En un principio, para esta sesión estaba fijada la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quienes no tienen previsto acudir al ser representantes estatales.

Por su parte, Mazón dirigió este pasado miércoles por la tarde, apenas 48 horas después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión en el que solicita comparecer "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el órgano.

Tras recibir esta petición, la mesa de la comisión, que preside la diputada de Vox Miriam Turiel, ha acordado reunirse este viernes a partir de las 10 horas para tramitarla y cerrar el orden del día de la sesión del próximo martes.

Las comparecencias fijadas anteriormente para esta sesión eran las de Sánchez, Bernabé y los ministros Mª Jesús Montero (Hacienda), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, descartó que todos ellos fueran a comparecer en Les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

Sin embargo, según fuentes parlamentarias de Les Corts, todavía no se ha notificado oficialmente a la mesa de la comisión que Sánchez, Bernabé y los ministros no vayan a acudir el próximo martes.

MAZÓN COMPARECERÁ UNA SEMANA DESPUÉS EN EL CONGRESO

Al margen de Les Corts, Mazón está citado el próximo lunes 17, seis días después de su comparecencia en el parlamento valenciano, en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, por donde han pasado durante esta semana víctimas de la tragedia del 29 de octubre de 2024.

En cambio, los afectados todavía no han sido llamados a comparecer en la comisión de investigación de Les Corts, que se constituyó a finales de enero y hasta ahora solo ha celebrado dos sesiones a principios de julio el pasado 14 de octubre, ambas con comparecencias de técnicos y expertos.

Hace unos días, antes de la dimisión de Mazón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que el 'president' deberá dar "todas las respuestas" sobre la gestión de la dana en las comisiones de investigación sobre la catástrofe de Les Corts y el Senado, cámara donde los 'populares' tienen mayoría.