Una mesa redonda analizará en Paiporta el papel del fotoperiodismo en la dana

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Un año de la dana', impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes Valencians, ha iniciado su itinerancia en la zona cero de la catástrofe gracias al acuerdo de ambas instituciones con la Mancomunitat de l'Horta Sud. Actualmente se exhibe en la biblioteca municipal María Moliner de Paiporta.

La clausura está prevista para el próximo viernes 30, para lo que se ha organizado a las 18.30 horas una mesa redonda con el título 'Fotoperiodisme i dana'. En este diálogo participarán la componente de la ejecutiva de la Unió de Periodistes y fotoperiodista, Carme Ripollés, y el fotoperiodista de Levante-EMV Miguel Ángel Montesinos.

La muestra se inauguró a principios de enero en la biblioteca de Paiporta, tras pasar por las instalaciones de la Mancomunitat durante diciembre. Paiporta es el primer municipio que la alberga, ya que es la ciudad que más veces aparece en la selección de fotografías que integran la exposición. Se puede visitar a lo largo de esta semana en horario ininterrumpido de 9 a 20 horas.

'Un año de la dana' se compone de cerca de 40 imágenes de 37 fotoperiodistas que relatan todos los aspectos de la tragedia, desde los primeros momentos de la catástrofe hasta las tareas de emergencia de las semanas siguientes e incluso algunas obras ya de reconstrucción.

"Agradecemos una vez más al Congreso de los Diputados y a la Unió de Periodistes esta iniciativa que no solo mantiene la memoria de una de las mayores tragedias que hemos vivido, sino que pone el valor el oficio de fotoperiodista, lo que es un reconocimiento al papel que desempeñó el periodismo en esta catástrofe", manifiesta el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes.

CATARROJA, CASTELLAR, PICANYA Y SEDAVÍ, PRÓXIMAS PARADAS

La exposición continuará su itinerancia cuando abandone Paiporta. La siguiente parada será Catarroja, donde se exhibirá en la biblioteca Ramón Guillem. La inauguración está prevista para el miércoles 4 de febrero a las 18 horas. Allí se podrá visitar del 3 al 28 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 horas, de forma ininterrumpida.

En el mes de marzo, la muestra se instalará en la sala multiusos del edificio de alcaldía de la pedanía valenciana de Castellar. En abril, el siguiente emplazamiento será el vestíbulo del Centre Cultural de Picanya, tras lo que el vestibulo de l'Auditori la recibirá en mayo.

La gira culminará en Sedaví en junio, cuando se instalará durante varias semanas en el salón de plenos del consistorio.