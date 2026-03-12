Mestre confía en que en la nueva etapa de la UV se siga trabajando por una universidad "ya excelente"

La rectora UV, Mavi Mestre, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha deseado que en la nueva etapa que dirigirá Juan Luis Gandía --proclamado provisionalmente ras ganar las elecciones al Rectorado-- "continuemos trabajando por las personas" y por hacer la institución que ya es "excelente", aún "más grande", pero también más inclusiva, más solidaria, con más cooperación si es posible frente a todos los problemas que, por desgracia, nos rodean".

Así lo ha manifestado Mestre, quien se despedirá del cargo tras dos mandatos y que ha reivindicado el orgullo que hay que sentir por pertenecer a esta entidad educativa.

En este sentido, ha agradecido la confianza que la comunidad universitaria le dio en 2018 y que ratificó en 2022, "un regalo" --ha subrayado-- que le "ha permitido desde el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad, la empatía, el diálogo, la ilusión, hacer lo mejor" que ha podido por esta universidad.

"Siempre pensando en las personas y siempre poniendo las personas en el centro", ha enfatizado Mestre, quien ha expresado su esperanza en que en esta nueva etapa se continúe trabajando en esta dirección.

Finalmente, la rectora ha agradecido a los equipos de dirección que la han acompañado durante estos ocho años, así como a los servicios de la universidad, al personal docente e investigador y al estudiantado por su implicación en la mejora de la institución.