Metges del Món denuncia la situación de las mujeres sin hogar: "Sufren todas las violencias que existen"

Metges del Món denuncia, en el marco del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la "grave situación de violencia que atraviesan las mujeres en situación de sin hogar, una realidad invisibilizada que incluye agresiones físicas, sexuales, psicológicas y estructurales".

"Estas mujeres sufren todas las violencias que existen", afirma la presidenta de Metges del Món, Andrea Sixto, quien apunta que en la ciudad de València, "la falta de albergues exclusivos para mujeres en situación de sin hogar agrava el riesgo". "No deberían existir albergues mixtos. En estos espacios, muchas están obligadas a convivir con hombres que han sido agresores o potencialmente agresores", indica la representante de la entidad.

Desde la ONG ponen de manifiesto que, antes de llegar a la situación de sin hogar, estas mujeres ya han vivido malos tratos psicológicos, sociales y económicos que las han aislado y debilitado.

"En la calle --continúa la portavoz--, son constantes las agresiones sexuales, violencia física y relaciones forzadas con hombres que actúan como protectores y, a la vez, agresores".

Sin recursos adaptados a mujeres con problemas de salud mental y/o adicciones Cuando denuncian, el sistema las expulsa si no cumplen los requisitos para acceder a recursos especializados.

"Los recursos existentes para mujeres supervivientes de violencia de género no están adaptados a la situación de múltiples vulnerabilidades de las mujeres en situación de sin hogar (violencias, salud mental y/o adicciones). Por ello, las mujeres son expulsadas por recaídas en el consumo, lo que perpetúa el ciclo de violencia y exclusión. Todo el mundo tiene derecho a una caída, la solución no es expulsarlas de nuevo. Se les considera multiproblemáticas por tener problemas de salud mental o consumo, justo el perfil que atendemos", añade Andrea Sixto.

REVICTIMIZACIÓN EN LA DENUNCIA DE AGRESIONES SEXUALES

Metges del Món alerta de que el acceso a la salud "también está lleno de obstáculos". Tras una agresión sexual, las mujeres pueden llegar a esperar varias horas en hospitales para ser atendidas, el personal no está especializado y eso conlleva en muchas ocasiones prácticas que las revictimizan. "Se les cuestiona por tardar en denunciar, por estar intoxicadas, por vivir en la calle", denuncian desde la organización humanitaria, que, por ello, reclama espacios sanitarios especializados y personal formado.

Actualmente, el grupo de mujeres en situación sin hogar atendido por la entidad reúne entre 15 y 20 participantes de forma estable a las que proporciona atención psicosocial, aunque el número de mujeres en calle sigue creciendo. En 2025 atendieron más de 70 mujeres. Es el caso de Patricia, una de las integrantes que participa de forma regular en el espacio seguro coordinado por Metges del Món.

"Yo he vivido mucho, he sido maltratada. A la larga se te queda el miedo, ahora estoy viendo al psicólogo y al psiquiatra porque estoy pasando una época en la que me siento hundida", explica. "Toda la vida he vivido violencia, empezando por mi hermano. Me tuve que ir de casa porque si no, me mata. Vine a Valencia con una mano delante y otra detrás. Me rompió los dos dedos, la clavícula, el metacarpiano. Me estaban haciendo un hoyo para enterrarme viva. Me querían rasgar de arriba abajo, plancharme la cara. Después pasé por tres relaciones de violencia. Yo ya no me fío de nadie", asegura.

Por todo ello, desde Metges del Món reiteran la necesidad de que existan recursos específicos, adaptados y accesibles. "Si una mujer decide alejarse de su agresor, no podemos esperar una plaza para dentro de 15 días. Necesitamos alojamientos seguros, adaptados y con tolerancia al consumo. Ser víctima no tiene que ir ligado a dejar las adicciones para que estas mujeres puedan tener oportunidades reales de mejorar sus vidas y acceder a una vida libre de violencias", concluye la presidenta de la organización.