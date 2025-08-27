'El Método Grönholm' invita en el teatro El Talía a reflexionar sobre la competencia humana y la lucha por un trabajo

Los actores Diego Braguinsky, Ferran Gadea, Jordi Ballester y Rebeca Valls presentan en el teatro Talía de València 'El Método Grönholm', la obra que protagonizan en este escenario. - EUROPA PRESS

Valls, Ballester, Gadea y Braguinsky afrontan con una visión "muy seria" una "comedia de relojería" sobre un tema universal

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

'El Método Grönholm', un texto de Jordi Galcerán, invita en el teatro Talía de València a reflexionar sobre la competencia humana y la lucha, sin límites, por un puesto de trabajo. Los actores Rebeca Valls, Jordi Ballester, Ferran Gadea y Diego Braguinsky, intérpretes de esta obra, consideran que se trata de una "comedia de relojería" que aborda un tema universal y actual que ellos afrontan con toques de humor pero desde una visión "muy seria".

Así lo han indicado este miércoles durante la presentación de la pieza, que se estrena esta jornada y que permanecerá sobre las tablas del Talía hasta el próximo 28 de septiembre. La obra regresa a este espacio tras haber pasado por su escenario anteriormente en dos ocasiones, durante la tercera y la sexta ola de la Covid, ha recordado Braguinsky, que ha celebrado la vuelta.

Asimismo, este actor, también coproductor de la propuesta, ha valorado que el Talía inicie con ella su temporada en el mes de agosto. "Ahora venimos en agosto. Estas decisiones me encantan. Antes se programaba de octubre a mayo y ahora los teatros abren todo el año. Nosotros estamos aquí para entretener a la gente", ha señalado. La producción ejecutiva está a cargo de Braguinsky y Pep Chiveli y la producción en manos de Olympia Metropolitana y de Elpuntdelai.

Diego Braguinsky ha detallado que 'El Método Grönholm' muestra "la lucha de cuatro ejecutivos, directores de marketing de una empresa, por un puesto de trabajo". "Es una lucha encarnizada y sin piedad por conseguir un puesto de trabajo. Y ahí la tragedia y la comedia se cruzan", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que la obra se presenta como "un ring de pelea" con tres personajes "luchando para conseguir el puesto de trabajo".

El intérprete, que ha apuntado que "hay un toque sorprendente" en el desarrollo de la historia y también un final así, ha agregado que se observa "hasta dónde se puede ser capaz de llegar" por conseguir la victoria.

En la misma línea, Rebeca Valls, que además de participar como actriz dirige esta pieza junto a Gemma Miralles, ha asegurado que en la lucha para acceder a ese empleo los cuatro protagonistas del montaje "están dispuestos a todo". "Se ve qué miserias muestran para llegar a eso y así hasta dónde están dispuestos a llegar", ha insistido.

Valls, que ha afirmado que 'El Método Grönholm' es un texto de Jordi Galcerán "muy bien escrito y actual", ha comentado que plantea "pruebas" y "juegos psicológicos en los que el espectador también puede participar" porque le hacen pensar. La actriz ha indicado que el autor planteó esta historia, a partir de "algo tan despiadado" como esa competencia por un empleo, como "una comedia".

"Te ríes durante una hora y media pero te llevas una reflexión a casa" sobre "hasta dónde está dispuesto a llegar" el ser humano "si es machacando a los demás", ha expuesto. "Es una comedia despiadada, pero divertidísima", ha señalado. A su vez, ha dicho, "sin desvelar nada", que "hay personajes que tienen una o varias capas", por lo que su manera de "abordar el trabajo es diferente".

Ferran Gadea ha afirmado que "es un placer como actor hacer esta obra" de teatro. "Una maravilla que te permite estar activo", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que esta es una pieza "muy divertida de hacer".

"EL TONO EXACTO"

"Esta función puede hacerse muy de comedia o muy en serio, como se hizo en el cine", ha comentado Rebeca Valls, que ha considerado que la primera opción es la que buscaba el autor del texto. Valls ha asegurado que se ha logrado "una comedia de relojería". "Hemos dado el tono exacto. Hemos logrado hacer una comedia. Para reírse, pero para irse a casa con la reflexión", ha insistido.

Jordi Ballester ha declarado que se aborda "un texto contemporáneo universal". "Un reloj teatral que funciona a las mil maravillas", ha dicho y que aunque se enmarca en el teatro de "carácter comercial" y entre "obras conocidas" se plantea de forma seria. "Tenemos la suerte de poder hacerlo muy en serio", ha aseverado.

Ballester ha comentado que 'El Método Grönholm' "se podría abordar de mil maneras y muy superficial" y ha precisado que en este caso se ha hecho "de manera muy profunda" por lo que respecta a cada uno de sus personajes. Asimismo, ha asegurado que se engancha al público desde el principio y ha coincidido con sus compañeros en señalar que aunque los asistentes "se ríen mucho" regresan a casa habiendo visto un buen montaje.

"Es importante que la gente separa que se está haciendo" esta pieza, una propuesta que este intérprete ha considerado "una obra especial". Igualmente, ha valorado la oportunidad de interpretarla de nuevo en València y ha resaltado que en esta tierra se hace "teatro de primera división".

"UN PREMIO HERMOSO"

"Y cuando salimos fuera, la gente nos aplaude de forma efusiva. Hacemos las cosas bien hechas", ha apostillado Jordi Ballester. Diego Braguinsky ha subrayado que esta es "una producción valenciana" y ha apuntado que es "un premio hermoso" poder acudir al Talía "para hacer esta función". "Nos encanta. Se disfruta mucho", ha dicho.

Preguntada por su experiencia como directora y actriz a la vez, Rebeca Valls ha aseverado que es complicado estar en ambos lados, pero ha manifestado que también resulta "enriquecedor" y que la ayuda a "crecer", además de resaltar la "confianza suficiente"" que tiene con sus compañeros de escenario y su voluntad de ayudarse. "Ellos son mi familia fuera y dentro" de las tablas, ha expuesto.

Valls, que ha agregado que es "un placer" dirigir la obra junto a Gemma Miralles porque "nos compenetramos muy bien", ha comentado que en esta puesta en escena ha querido "perfeccionar cosas" que ha visto "anticuadas" para "actualizarlas" y ha citado como ejemplo "la escenografía". El texto es "tal cual" el original aunque la directora ha matizado que se comentó con el autor la posibilidad de "hacer alguna referencia valenciana" en nombres y forma de hablar.