Metrovalencia incorpora nuevas máquinas de control de acceso y validación en la estación de Colón

Nuevas máquinas validadoras en Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha cambiado los equipos de acceso y validación de la estación de Colón de Metrovalencia, con la finalidad de mejorar las condiciones de paso de los usuarios y con especial atención a las Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Con anterioridad a Colón, este mismo tipo de paso se instaló en la nueva estación de Paiporta que se abrió al público el pasado 26 de junio, una vez completado el proceso de reconstrucción de las zonas de la red de metro afectadas por la riada, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La estación de Colón, en pleno centro de la ciudad de València, es junto con Xàtiva la estación más transitada de la red, y cuenta con cerca de 5 millones de usuarios anuales.

Esta actuación contempla la instalación de nuevos lectores que, a falta de la adaptación del software de peaje del equipamiento de validación, permitirán la validación con tarjetas contactless bancarias, así como con códigos QR, mediante papel o dispositivos electrónicos móviles.

El proyecto cuenta con finaciación europea de los Fondos Next Generation (MRR) y un presupuesto de 362.983,25 euros, IVA incluido.

Actualmente, la red de Metrovalencia cuenta con cerca de 535 pasos operativos y 318 validadoras de superficie que se modernizarán entre este año y el próximo.

De manera paralela, FGV ha mejorado las condiciones de accesibilidad de las máquinas de autoventa de títulos de la red de Metrovalencia y ha incorporado 188 equipos con un nuevo videointerfono y dispositivo de bucle inductivo que transforma la señal de audio, en un campo magnético captado por los audífonos en posición T.

Además, en las diferentes máquinas de autoventa, distribuidas en metro y tranvía, se han incorporado el sistema de pago sin contacto que completa a los otros medios ya instalados.

ACCESIBILIDAD

Como parte de este proyecto, FGV sigue trabajando en mejorar las condiciones de accesibilidad de los contenidos que se facilitan a través de las pantallas instaladas en las mismas máquinas, mejorando la interfaz gráfica y añadiendo mensajes acústicos.

Esta actuación, ha sido financiada por Fondos Europeos, y ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros. En este proceso de actualización no se han incluido las 78 máquinas accesibles que ya disponen de éstas y otras medidas que facilitan su acceso a personas de movilidad reducida, personas discapacitadas sensoriales, cognitivas e intelectuales.

Estos equipos, instalados en 2021, disponen de una pantalla táctil de 19 pulgadas con mayores prestaciones gráficas; disponibilidad de ayuda al usuario, y un software accesible, que combina la navegación por voz y utiliza un lenguaje fácil apoyado por iconos. Además, todos los elementos están identificados por Braille, y disponen de elementos luminosos que se encienden cuando hay que operar en ellos.