Micó (Compromís) ve "muy grave" que empresas que gestionan hospitales públicos estén "jugando con la salud de la gente"

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó ha considerado "muy grave" que empresas que gestionan hospitales públicos estén "jugando con la salud de la gente", algo que ha vinculado con "la gestión del Partido Popular" porque es "lo que hacen cuando gobiernan". "No se puede jugar con los servicios públicos, con la salud, con la sanidad", ha proclamado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en València, tras conocer el audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón, que gestiona este grupo sanitario, en el se que daban instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

"Es muy grave saber que hay determinadas empresas que están gestionando hospitales públicos que están haciendo alargar las listas de espera para después tener más beneficios económicos. Es que se está jugando con la salud de la gente, y eso es la gestión del Partido Popular, es que es lo que hacen cuando gobiernan, por eso es tan grave", ha expresado.

Micó ha indicado que precisamente Compromís cuando formaba parte del gobierno del Botànic en la Comunitat Valenciana intentó "revertir en la medida de nuestras posibilidades toda esa gestión privada de servicios públicos tan importantes como la sanidad".

En este punto, ha desvelado que "no hace mucho" Ribera Salud denunció tanto al diputado de la coalición en Les Corts Carles Esteve como a ella por "haber explicado públicamente que habían cerrado un ala del Hospital del Vinalopó --en Elche (Alicante)-- para hacerle una intervención al que en aquel momento era presidente" del grupo sanitario. "Y esa denuncia ha sido archivada, no ha llegado a ningún lugar", ha celebrado.

"LO QUE HEMOS VISTO EN MADRID YA LO HEMOS SUFRIDO AQUÍ"

No obstante, ha puesto este ejemplo para denunciar "la presión que recibimos las personas de Compromís a la hora de denunciar lo que ha pasado" y ha sostenido: "Lo que hemos visto ahora en Madrid --con el Hospital de Torrejón-- es lo mismo que ya hemos sufrido aquí". Dicho esto, ha recalcado que con los servicios públicos y la sanidad "no se puede jugar": "Lo hemos visto también con los cribados de las mamografías en Andalucía, que también lo hemos sufrido aquí en el País Valencià".

Por todo ello, ha considerado que el PP en esta materia "no nos puede dar ninguna lección" y ha apostado por garantizar que la sanidad, la educación, los servicios sociales y también la vivienda, "el principal problema para la sociedad", esté "garantizada y que no se pudiera privatizar su acción política". Y sobre las listas de espera en la Comunitat Valenciana, Micó ha indicado que ahora todavía no saben "exactamente cómo está la cuestión" pero ha garantizado que están "incidiendo mucho en la cuestión".

Con todo, la diputada en el Congreso ha asegurado que Compromís quiere "recuperar el gobierno de la Generalitat Valenciana, porque hay una gravedad y una responsabilidad máxima, no solo en la gestión de las emergencias, sino en la de la educación, la sanidad y en todo lo que significa garantizar los servicios públicos para la gente".