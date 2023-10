Micó (Sumar) cree que Podemos se ve "totalmente representado" en el pacto con el PSOE y descarta bajas en el Congreso

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís-Sumar en el Congreso, Àgueda Micó, ha asegurado que "Podemos se siente totalmente representado en el acuerdo de investidura" alcanzado con el PSOE y ha descartado que se puedan producir bajas en el grupo parlamentario plurinacional.

Así ha valorado, en declaraciones a Europa Press tras la inauguración del congreso 'Sociedad, derechos y extrema derecha', las discrepancias mostradas por representantes de Podemos al pacto de gobierno PSOE-Sumar y los reproches entre el exlíder de los 'morados', Pablo Iglesias, y la exalcaldesa de Barcelona y líder de los 'comunes', Ada Colau.

"Nosotros, como Compromís, no queremos opinar de las discrepancias en otros partidos: son ellos y ellas los que tienen que hablar de sus circunstancias (...) No vamos a entrar en las problemáticas internas", ha zanjado, y ha afirmado que no contempla "bajas" de representantes de Podemos en el grupo de Sumar en el Congreso.

En cualquier caso, Micó ha reiterado que el pacto es "muy positivo para todo el espectro del grupo plurinacional", así como que defiende la "agenda valenciana" y permitirá hacer "políticas valientes" como acabar con la "discriminación" del sistema de financiación autonómica.