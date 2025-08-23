Miembros de colectivos sociales valencianos recogen ropa ignífuga y enseres para afectados de incendios de El Bierzo

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos integrantes de colectivos sociales valencianos han organizado una recogida de comida para animales, ropa ignífuga y diferentes enseres para damnificados por los incendios de El Bierzo (León), a donde enviarán un camión con todo el material.

Los impulsores son Gastón Ariel Rivero, integrante del colectivo Parke Alcosa --entidad del barrio Parque Alcosa de Alfafar (Valencia), uno de los más afectados por la dana del pasado mes de octubre-- e Isabel Carro Gil, miembro del Centro Social La Gamberra.

Gastón Ariel Rivero ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la recogida de material se llevará a cabo este sábado y domingo, de 16.00 a 19.00 horas, y el lunes a partir de las 10.00 horas cargarán el camión, para viajar hacia El Bierzo el martes.

La iniciativa cuenta con el apoyo del colectivo Parke Alcosa, que les sufragará parte de los gastos del viaje, y de la ONG Amigos de la Calle, que financiará la compra de la comida para animales que sea necesaria.

Rivero ha resaltado que "está respondiendo muchísima gente" a esta iniciativa, e incluso les piden que hagan recogida de enseres en distintas localizaciones, algo que en estos momentos no pueden realizar. Sin embargo, ha pronosticado que el camión irá "cargadito" de ayuda hacia León, ya que se ha corrido la voz por los grupos de voluntarios de la dana.

En concreto, la recogida tiene lugar en la Plaza Poeta Miguel Hernández, 14, Parque Alcosa, en Alfafar, en el Super Popular del Parke. Piden materiales como guantes ignífugos, material de limpieza y desbroce, como rastrillos, palas o azadas, comida de animales y de ganado, colchones y somieres, mobiliario para las casas, pintura y material para pintar y comida no perecedera, entre otras.

Desde que ha comenzado la recogida, han recibido gran cantidad de material, incluso una furgoneta llena, con acopio de agua, comida no perecedera, palas, material de limpieza y otros enseres.

A El Bierzo, se desplazarán los dos impulsores de la iniciativa para ver cuáles son las necesidades, aunque tienen una idea de las peticiones por las conversaciones con asociaciones que trabajan sobre el terreno.

Entre ellas, acompañarán a un santuario de animales, ya que los incendios han afectado a una zona de mucho ganado y muchos animales que han escapado por el fuego. "La idea es seguir ayudando a recuperar los animales que están perdidos y, a parte de eso, limpiar la zona donde estaban los abrevaderos y enfocarnos en las necesidades de comida", ha detallado.

Además, también harán acopio de enseres para los damnificados, ya que "se han perdido muchísimas casas y todo lo que haga falta para una casa es necesario", por lo que llevarán somieres, mantas, sábanas y ropa, aunque también cree que es importante enviar electrodomésticos, según las necesidades que les trasladan.

"SEGURAMENTE HAY PARA RATO"

Los impulsores de la iniciativa prevén permanecer en El Bierzo una semana, aunque ha precisado que, "en función del acopio que se haga, veremos si se vuelve a llevar otro camión". "Es como aquí con la dana, al principio va a hacer falta ayuda, pero no se sabe hasta cuándo. Depende de cómo respondan los ayuntamientos y las ganas que tengan de ponerlo todo en orden otra vez. Y, si tienen la misma voluntad que aquí, seguramente hay para rato", ha lamentado.

"Siempre se va a ayudar, siempre se está dispuesto. En principio vamos a hacer este viaje, pero seguramente nos vaya a tocar hacer más con todo lo que se va a recoger", ha previsto.