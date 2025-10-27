Miguel Ángel Tobías estrena su documental sobre la dana y analiza "cómo reconstruir una vida que se ha roto"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

¿Cómo rehacer una vida que se ha roto? Esta es la principal pregunta que se plantea en 'DANA: Cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo', el documental del director y productor Miguel Ángel Tobías que se estrenará esta martes, 28 de octubre, --a las 19:00 en el Teatro Talia de València-- con motivo del aniversario de la barrancada.

La cinta aborda este traumático episodio "con un enfoque diferente y profundamente humano", de manera que se aleja de las imágenes de destrucción para apostar por una "mirada transformadora hacia la reconstrucción emocional".

"La película parte de la tesis de que la vida no espera y aborda cómo podemos reconectarnos con ella y reconstruirla ante tragedias de la envergadura de la acaecida en Valencia. El documental quiere visibilizar que esto sigue siendo muy importante y hay que continuar atendiendo esta necesidad de las víctimas", razona Miguel Ángel Tobías en declaraciones a Europa Press.

Con esta premisa, la película reflexiona sobre temas como el dolor, el sufrimiento, el duelo, el miedo, las secuelas psicológicas y emocionales y la salud mental en general de las personas ante una gran crisis o situación traumática vivida. También quiere proporcionar recursos y herramientas basadas en el cocimiento y en la experiencia de profesionales de diversos ámbitos para cómo sobreponerse a las adversidades y reencontrar nuevamente el sentido de vivir.

"No quiero recrearme en la tragedia, es una obra sobre la esperanza, centrada en cómo renacer", afirma el realizador, que asevera que, "cuando una tragedia tiene una dimensión gigantesca como la dana, la reconstrucción material es complicada y tenemos la obligación como sociedad de acompañar a las víctimas en sus reivindicaciones a las instituciones". "Las víctimas siempre tiene razón".

Pero, además, remarca, para "lo que no hay excusa" es para no escuchar y estar a su lado en la recuperación de los aspectos humanos y personales.

Tobías se ha especializado en el género documental y ha narrado ya previamente otras catástrofes y sus efectos, lo que, no solo no le ha endurecido, sino que, al contrario, le ha hecho "cada vez más blando" porque, "si tienes un corazón normal, el dolor te conecta más con el ser humano".

El director confiesa que esta cinta sobre la dana de Valencia ha sido especialmente difícil, puesto que conoce personalmente a personas implicadas.

"CIEN POR CIEN SOLIDARIO"

El documental, que tiene un destino "cien por cien solidario", inicia ahora un recorrido que, tras su estreno en València, lo llevará por una gira de presentaciones en diferentes puntos de España y, después a televisión y plataformas. Asimismo, se alojará finalmente en Wake Up ( www.wakeupplatform.com ) para su visionado de forma gratuita junto con el enlace a Mensajeros de la Paz para todos aquellos que deseen realizar donaciones a favor de las víctimas de la catástrofe.

