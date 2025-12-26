Miguel Poveda hará parada en junio en València con su nueva gira 'Coplas del querer'

Archivo - El cantante Miguel Poveda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miguel Poveda actuará el próximo 20 de junio en la Plaza de Toros de València dentro de su gira para celebrar los 15 años de su disco "más aclamado y vendido", 'Coplas del querer'.

En los conciertos, el artista incorporará nuevas versiones a la ya grabadas. Además, Poveda prepara junto a Universal Music la reedición de este exitoso disco que llegará en diferentes formatos e incluirá material inédito, avanza la organización en un comunicado.

Miguel Poveda es "una de las voces más reconocidas y transversales de la música española contemporánea, con una trayectoria construida desde el rigor interpretativo y una notable capacidad para dialogar con distintos lenguajes de la canción sin perder su identidad".

En este recorrido 'Coplas del querer' marcó un punto de inflexión en la escena musical ya que el álbum contribuyó a revalorizar la copla desde una mirada artística actual, ampliando su ampliando su alcance y consolidándola como un repertorio vigente.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo 29 de diciembre a las 11:00 horas en El Corte Inglés y miguelpoveda.com