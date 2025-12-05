Mike Scott: "Nos gusta particularmente València porque es una ciudad de rock and roll y de Waterboys"

Waterboys presenta el último disco en València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Nos gusta particularmente València porque es una ciudad de rock and roll y de Waterboys". Así lo ha proclamado el líder de la mítica banda británica, Mike Scott, este viernes en la presentación a nivel mundial de su último trabajo, 'Rips from the Cutting Room Floor'.

Waterboys ha escogido la ciudad del Turia, no solo para presentar su último álbum, sino que también es la única ciudad española en la que ofrecerá un concierto en su próxima gira 'The Fisherman's Blues Revue' tras el 'sold out' del pasado 28 de noviembre, que se repetirá esta noche en el Roig Arena.

Scott, en una rueda de prensa en la FNAC de València, ha conversado con sus seguidores compartiendo anécdotas y con una firma de discos. No ha querido desvelar si esta noche introducirá novedades o repetirá el memorable concierto de la pasada semana, que arrancó con 'Glastonbury Song' y cerró con el mítico 'The Whole of the Moon'. "Es difícil, porque cuántos repiten en los dos conciertos, si es diferente la gente que no podrá oir los temas del primero", ha apuntado.

El artista ha desvelado por qué no actuaron como teloneros de Simple Minds en 1986: Su agente lo anunció sin comunicárselo a ellos. "Anunció una gira europea sin hablar con nosotros y esos días sin internet no podías saberlo, el problema es que lo anunció y luego vino a nuestra habitación en San Francisco y nos rogó encarecidamente que hicieramos los shows, pero ni aún entonces nos dijo que ya habían sido anunciados y le dije que no, que estábamos muy cansados. Pareció que fuimos nosotros los que cancelamos, pero fue culpa del agente, lo siento mucho".

Ahora presenta 'Rips from the Cutting Room Floor', con canciones descartadas del anterior 'Life, Death and Dennis Hopper', ha explicado, por ser "cómicas", en un trabajo que incluye 'Still raging on', un tema tierno y austero que reflexiona sobre Hopper tras su muerte; y 'Flipside of the american dream'.

CONCIERTO MÁGICO

Asimismo, Scott ha animado a "todos los que han amado a los Waterboys, al rock and roll o a la música folclórica" al concierto del 3 de septiembre, de nuevo en el Roig Arena, de su gira 'The Fisherman's Blues Revue' porque será "realmente mágico" con una revisión de mucha música de este emblemático disco. Pero no solo. Y además el "legendario" violinista Steve Wickham volverá a unirse a la banda, además del cantautor estadounidense Steve Earle.

La banda también publicará el 17 de julio de 2026 el triple disco "Atlantic Rain" (en el sello Chrysalis Records), que incluirá piezas inéditas sobre las sesiones de 'Fisherman's Blues', así como tomas alternativas de las canciones que acabaron conformando el disco.

"Cuando hicimos 'Fisherman's Blues' podíamos grabar dos o tres horas en un solo día de música, muy rápido y mucha improvisación, los ingenieros no tenían tiempo para apuntar todo lo que estaban produciendo, grabamos más de 400 multitracks, y de ellas un 20% no tienen ni siquiera títulos, ni recuerdo lo que hay, algunas instrumentales y otras con cantadas", ha confesado. Por eso, la compañía las ha digitalizado y las está revisando: "Algunas de ellas son muy buenas, tan buenas como la original".