Miles de personas participan en la procesión del Corpus Christi en València bajo diluvios de pétalos

Publicado 24/06/2019 16:34:06 CET

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas participaron en la tarde de este domingo en la procesión del Corpus Christi por las calles del centro de València y vieron como desde los balcones engalanados se lanzaron los tradicionales diluvios de pétalos al paso de la monumental custodia con el Santísimo, portada por sacerdotes.

Entre aclamaciones y vítores a "Jesús sacramentado", y gritos de "Gloria a Dios" y cánticos eucarísticos, el recorrido procesional se prolongó durante más de dos horas, para concluir en la Catedral, donde el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que presidió la procesión tras el Santísimo, exhortó a los valencianos a "adorar a Dios todos los días del año", según ha indicado el Arzobispado en un comunicado.

"Ha sido muy hermoso ver en la procesión cómo la gente no sólo lanzaba flores y pétalos sino cómo se arrodillaba, cómo rezaba y cómo miraba de hito en hito al santísimo sacramento", destacó el cardenal, que agregó: "Y eso es señal de que la gente tiene fe, ¡tiene fe!". Por tanto "alimentemos esta fe, fortalezcamos esta fe desde el Santísimo Sacramento", añadió.

Además, "nuestra Iglesia en Valencia, gracias a Dios, es profundamente eucarística, Dios nos ha regalado el Santo Cáliz y hemos tenido un gran arzobispo profundamente eucarístico, San Juan de Ribera", recordó también.

Por ello, sostuvo que "Valencia debe seguir caminando con esos trazos de adoración, adoración en sus diversas formas, pero adoración". "Si no adoramos, no tenemos nada que hacer, no aportaremos nada al mundo, y lo que tenemos que aportar es a Dios, amor de los amores. ¡El mundo lo necesita!", subrayó el titular de la archidiócesis

Además, manifestó: "Adoración y caridad van profundamente unidos: no hay caridad sin adoración, ni adoración que no lleve a la caridad". "Por ello, os pido a todos vosotros que adoréis al Señor todos los días. ¿Un minuto en pasar ante un sagrario cuesta tanto, con tantas iglesias que hay en Valencia?", se preguntó el cardenal Antonio Cañizares.