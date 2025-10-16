Miquel Martínez conjuga "intimismo y ritmo de thriller" en su novela 'Mi vida en los objetos'

El escritor y periodista valenciano Miquel Martínez (la Vila Joiosa, 1959) publica 'Mi vida en los objetos', - MIQUEL MARTÍNEZ

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista valenciano Miquel Martínez (la Vila Joiosa, 1959) publica 'Mi vida en los objetos', una novela "íntima" que acaba con "un ritmo sorprendente de thriller" y que plantea el papel crucial de los pequeños enseres en nuestras vidas.

La obra, publicada por Ediciones Contrabando, se presenta este jueves a partir de las 19.00 horas en el Palacio Colomina CEU de València. En el acto participarán, además del autor, la vicedecana de Periodismo de la CEU UCH, Anunciación Ramírez Queralt, los periodistas Ricardo Pomares y Alberto Rallo; y Manuel Turégano, editor.

El relato, que ha alcanzado una segunda edición, está ambientado en València y narra las peripecias de Dámaso Apollini, el primogénito de una familia acaudalada que prefiere vivir en el anonimato, lejos del mundo de los negocios, como oficial de una notaria.

De esta forma, "la obra interroga sobre el papel capital que juegan los objetos en nuestra vida", señala el autor, que también remarca que el periodismo "cobra especial protagonismo" en la que es ya su sexta novela.

"La novela plantea la necesidad de un periodismo riguroso y serio". Algunos capítulos del libro se narran con el género de la columna periodística", añade.

