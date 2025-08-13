Miquel Ponce gana el Premio Nacional de Pintura Juan Francés de la Fira d'Agost de Xàtiva

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha resuelto la deliberación del Premio Nacional de Pintura Juan Francés, correspondiente a la Fira d'Agost 2025, que ha recaído en el artista valenciano Miquel Ponce, de 28 años, por su obra 'En Blanco (las obras que emergen)'. El galardón está dotado con un premio económico de 5.000 euros.

El jurado ha distinguido la propuesta de Ponce "por su capacidad de abrir un espacio de calma y contemplación en medio de un mundo marcado por la velocidad y la tensión, donde todo se muestra y todo debe verse, resplandeciente y espectacular, para intentar destacar entre millones de imágenes", detalla el consistorio.

Predominada por el blanco y articulada a través de sutiles trazos geométricos, delicadas incisiones y precisas concentraciones de color, su obra invita a detenerse, acercarse, observar y dejarse habitar por la mirada, en una relación marcada por la proximidad y la intimidad. El jurado también ha destacado "una notable precisión técnica y una sensibilidad poco común".

Miquel Ponce (València, 1997) vive y trabaja en Torrent. Es graduado en Bellas Artes con un máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València (UPV) y está reconocido con galardones como el primer premio del IV Concurso de Pintura de Castelló (2019) y el segundo premio del concurso de la UPV (2018), así como con becas de la Casa de Velázquez y de la Fundación BilbaoArte. Ha participado en residencias artísticas en el MUA de Alicante y en BilbaoArte y ha expuesto en galerías como Blanca Soto de Madrid o Novella Gallery de Sagunt, así como en espacios como el MUVIM o la Casa de Velázquez.

El segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha sido para la obra 'Something in the way', presentada por Guillermo Velasco Páez (Córdoba, 1992), graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla con máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Ha realizado exposiciones individuales en Sevilla, Bolonia (Italia), Vizcaya y Santander y ha recibido reconocimientos como el Premio Colección Kells de la Feria de Arte Contemporáneo ESTAMPA (Madrid, 2024) o el IX Premio UNIA de Pintura de la Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla, 2022).

Además, el jurado ha decidido otorgar dos menciones de honor, sin dotación económica, a la obra 'Torrent' de Vicent Machí, quien ya consiguió el segundo premio de este concurso en 2022 y 2023, y a 'Memoria fragmentada II' de Adrián Jorques.

EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CULTURA

En esta edición se han presentado un total de 385 obras procedentes de todo el estado, destacando Valencia (110 obras), Madrid (54), Barcelona (36), Alicante (22) y Málaga (18). Las 25 obras seleccionadas se podrán visitar, desde el 15 de agosto y hasta el 13 de septiembre, en la Sala de las Columnas de la Casa de Cultura de Xàtiva.

El jurado ha estado formado por Jorge López, director de la Galería Jorge López de València; Johanna Caplliure, comisaria y crítica de arte, y Javier Claramunt como profesor titular del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Presidió la sesión la concejala de Cultura Festiva de Xàtiva, Maria Beltrán, y actuó como secretario Hèctor Martínez, técnico del departamento de Cultura.

"Desde el Ayuntamiento de Xàtiva estamos orgullosos de impulsar una nueva edición del Premio Nacional de Pintura Juan Francés, que se ha consolidado como un referente dentro del panorama artístico estatal. Este certamen es un reconocimiento a la creación contemporánea y, al mismo tiempo, un homenaje a la figura de Juan Francés, uno de los grandes pintores que ha dado nuestra ciudad. Continuaremos trabajando para que el premio crezca y se consolide como una ventana abierta al arte y a la cultura contemporánea", expresa la edil de Cultura Festiva.