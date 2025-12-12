Mireia Soto, ganadora del Premi Lola Gaos a la Mejor Dirección Artística por 'Pequeños calvarios'

Mireia Soto, ganadora del Premi Lola Gaos a la Mejor Dirección Artística. - PREMIOS LOLA GAOS

VALENCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La valenciana Mireria Soto es la ganadora del Premi Lola Gaos a la Mejor Dirección Artística en la octava edición de los Premios de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, por crear el universo de 'Pequeños calvarios', la película dirigida por Javier Polo que, con este reconocimiento, ha logrado tres galardones en la última edición.

Mireia Soto obtiene el premio más prestigioso del audiovisual valenciano en la primera ocasión en la que asumía la dirección artística de un largometraje de ficción, ha explicado la Acadèmia en un comunicado. "Se convierte así en una de las nuevas figuras emergentes del cine de la Comunitat Valenciana, que ha destacado en el ámbito nacional e internacional en la última década", ha señalado la organización.

Desde hace cinco años trabaja principalmente en el cine, con cortometrajes de ficción como 'Mindanao' (2021), de Borja Soler, y largometrajes documentales como 'Experiment Stuka' (2018), de Pepe Andreu y Rafa Molés. Además, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la publicidad y los videoclips ('Una y mil veces', de Omar Montes y C. Tangana, entre otros).

Ha sido la candidatura que más apoyos ha recibido por parte de los profesionales del cine, la televisión, la publicidad, la radio y los videojuegos, después de que la directora de arte Maje Tarazona comunicara a la Academia su renuncia al premio por motivos personales.

La valenciana Mireia Soto se ha formado en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València y en la Accademia di Brera de Milán. Ha cursado Dirección Artística en la prestigiosa escuela EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba), además de contar con un máster en Dirección de Arte y Escenografía por la UPV.