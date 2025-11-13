Mislata comunica a la Diputació de València su cese "automático" en el patronato de la Fundació Miquel Navarro

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mislata (Valencia) ha informado a la Diputación provincial de su cese "automático" en el patronato de la Fundació Miquel Navarro, cuyo futuro museo abrirá sus puertas próximamente para ofrecer un espacio expositivo permanente, áreas para la investigación y la formación, y un programa de exposiciones temporales, actuaciones de performance y actividades musicales en torno a la obra del escultor.

Según informa Levante-EMV, el alcalde de Mislata, el socialista Carlos Fernández Bielsa, portavoz también del PSPV en la Diputació de València, ha dirigido una carta a la corporación provincial en la que se traslada que habiendo transcurrido la duración máxima sin haberse producido su reelección por parte del patronato, decae su condición de patrono de la fundación. Fue el pasado 12 de enero de 2025 cuando se produjo esa salida, aunque se ha comunicado ahora, en un escrito remitido el pasado 30 de octubre, según este medio.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han manifestado que "hay simplemente una aplicación de la ley y los estatutos y un cese automático de patronos por expiración de mandato". La Diputación, continúan, como todos los patronos elegidos en la constitución del patronato de la Fundación --incluyendo los nombrados por el Ayuntamiento--, han cesado automáticamente por expiración del mandato para el que fueron elegidos

Señalan que el artículo 27 de los estatutos de la Fundación Miquel Navarro establece que el cargo de patrono tendrá una duración de cuatro años. Transcurrido dicho plazo, el mandato concluye automáticamente, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 50/2002 y el artículo 20 de la Ley 8/1998.

"SORPRESA"

Además, comentan que la Diputación "no ha participado nunca en ninguna reunión del patronato desde que el PP gobierna, ni siquiera en la de la constitución" y que es "habitual" que la institución provincial dé subvenciones nominativas a asociaciones y fundaciones de las que no forma parte.

Desde la corporación provincial han rechazado hacer valoraciones, aunque admiten sorpresa al ser la institución que "más ha aportado en los últimos años" al proyecto. Puntualizan a Europa Press que, de momento, no tienen petición de seguir aportando fondos y, si esta llega, "se estudiará".

El pasado mes de abril, la Diputación informaba, tras una visita realizada al espacio por la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha acompañada por el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, que la corporación provincial ha financiado el proyecto que convertirá la casa taller en el futuro museo de la Fundació Miquel Navarro con una subvención nominativa de 676.000 euros aprobada en los primeros meses de 2023.