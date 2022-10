Mollà sobre su cese: "No era un buen momento, tensiona las posibilidades de un Botànic III y a Compromís"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha considerado que "no era un buen momento" para anunciar su cese ya que, a pocos meses de las elecciones, la decisión que tomó la vicepresidenta, Aitana Mas, "tensiona las posibilidades de un Botànic III y tensiona a Compromís".

"No sé si hay un buen momento para hacer esto, pero sé cuando no es un buen momento, y ahora no lo era", ha manifestado Mollà en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha considerado que su cese genera "incertidumbre" tanto respecto al futuro del Botànic, de Compromís y "lo peor, en un momento en que la gente lo que quiere es que el gobierno esté a la altura y no haya este tipo de desvíos de atención".

Mollà ha insistido en que no hay "argumentos políticos ni de gestión" para su defenestración, y ha relatado que la llamada de Mas fue "una conversación breve y breve en justificación", que se produjo una vez había terminado ella su intervención en la comisión de Les Corts. "Me parece que las formas definen mucho las motivaciones", ha señalado.

Según Mollà, la decisión "se circunscribe en todo caso a un ámbito partidista y personalista y lo lamento". De hecho, ha considerado que se han publicado justificaciones "ridículas" para su cese, y ha negado que amenazara con no apoyar las cuentas si no se ampliaba su presupuesto: "¿Cómo va a condicionar una Conselleria de 500 millones unas cuentas de 30.000?", se ha preguntado.

Asimismo, ha señalado que ella misma ha aprobado siete presupuestos --primero en Les Corts y luego en el Consell-- en los que han crecido las partidas de Sanidad y Política Social, y ha señalado que, como consellera de Agricultura, "defender las cuentas a costa de los demás no tiene ningún sentido". "Tengo argumentos suficientes para defenderlas sin necesidad de hablar de las de mis compañeros", ha agregado.

Preguntada sobre sus críticas al retraso de la implantación de renovables y su apelación a las otras consellerias, ha señalado que solo se ha implantado el 1,2% del objetivo de generación de energía renovable para 2030 y ha señalado que "no pudo ofenderse nadie" por sus declaraciones ya que "no es la primera vez" que las ha hecho ellas u otros miembros del Gobierno.

CONTINUARÁ EN POLÍTICA

Preguntada si continuará en política, Mollà ha señalado: "No sé cuando no he estado en política, es una manera de entender la vida", aunque ha indicado que no se trata solo de la institucional. "La política forma parte de mi ADN y define mi manera de entender el mundo", ha agregado.

Preguntada sobre el futuro de Iniciativa y Compromís, ha señalado que ella siempre ha "apelado a una formación abierta y plural" en la que "la pluralidad era un valor" por lo que ha señalado que ella "remará para voler a situar a Iniciativa-Compromís en el proyecto que debe ser más allá del partidismo".

Sobre si cree que Mónica Oltra ha tenido algo que ver en su cese, ha señalado: "No lo sé y no lo creo". "Me parece que ahora mismo tiene unas ocupaciones personales bastante más importantes que estar ocupándose de mí o de la composición del Gobierno actual", ha agregado.

Por otra parte, preguntada sobre la candidatura de Baldoví a las primarias para ser el cabeza de lista a la Generalitat, ha señalado que en una ejecutiva de Iniciativa dijo que no le sorprendía ya que llevaban semanas preguntándole. "No creo que Baldoví hubiera podido aguantar cuatro, cinco o seis meses a la misma pregunta", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que el proyecto político de Compromís tiene actualmente "carencias que se tienen que resolver" para estar "a la altura de las circunstancias electorales pero sobre todo, de las políticas para este momento". Además, preguntada sobre las declaraciones de la derecha, ha dicho: "Ya entiendo que pueda alegrarse, pero está demostrando que no tiene proyecto político y se tiene que acoger a cualquier cosa".

Preguntada si es mejor vicepresidenta Mónica Oltra o Aitana Mas, Mollà ha insistido en que "lo mejor es que Compromís esté en el Gobierno" ya que "si Compromís está en el Botànic, el Botànic estará respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía y del interés general". "Yo preferiría que la presidencia fuera de Compromís", ha señalado.

Por último, ha recomendado a su sucesora, Isaura Navarro, "mucha empatía y capacidad de abordar los cambios trascendentales" y ha manifestado que "el sector agroalimentario lo está pasando mal hace mucho tiempo y ahora más con la incertidumbre de un contexto complicado".