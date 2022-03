Mollà cree que la ampliación del Puerto de València acabará en la justicia: "El Consell debe hacer valer sus acuerdos"

"Si alguien quiere un Mar Menor para la Albufera que lo diga, yo no", advierte

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, se ha mostrado convencida de que la ampliación norte del Puerto de València "está abocada a terminar en los tribunales" porque "no es la que estaba amparada por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)" y, preguntada sobre quién la recurrirá ha recalcado: "El Consell tiene que hacer valer sus acuerdos".

Mollà, en declaraciones a medios, ha apuntado que aunque la Abogacía no depende de su Conselleria, ha recalcado que Transición Ecológica recordará que el Gobierno valenciano aprobó unas medidas cautelares vinculadas a la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera que "dicen claramente que el objetivo es ampliar la parte marina en la protección del lago" y que cualquier proyecto que pueda impactar sobre esta zona tiene que estar supeditada a las medidas cautelares"".

Por tanto, "no se puede aprobar una ampliación del Puerto en una zona que puede impactar sobre el espacio de la Albufera", que no es solo terrestre sino también marítimo. "El Consell tiene que hacer valer sus acuerdos, si no los hace valer, no sé para que los acuerda", ha apuntado.

En ese sentido, ha insistido en que mientras duren estas medidas cautelares, cualquier tipo de infraestructura que pueda impactar sobre esta zona que se pretende proteger debe paralizarse. "Si alguien quiere un Mar Menor para la Albufera que lo diga, yo no, como tampoco quiere convertir la parte marina del lago en un parking para buques", ha recalcado.

Es más, ha señalado que "incluso con esos extremos la normativa posterior hace que si hay replanteamientos sobre el estado ambiental se pueda requerir nueva evaluación". "Y está claro --ha recalcado--que la DIA incluso sobre esa ampliación del Puerto no se planteó correctamente en los impactos que iba a tener en las playas del sur de València y en la Albufera".

AMPLIACIÓN NO CERTIFICADA

Mollà ha lamentado que "todavía a fecha de hoy", como viene diciendo desde hace dos años, no ha visto "ni a un funcionario ni un técnico que firme ningún documento que certifique que esta ampliación del Puerto que programa la Autoridad Portuaria no necesita una DIA".

En ese sentido, ha señalado que "de momento lo que hay es un informe del Puerto que dice que el Puerto encargó a una consultora pero que aún no se ha certificado por nadie, por ninguna autoridad competente" y, por ello, ha insistido en que terminará en los tribunales.

Asimismo, recrimina que el Gobierno del Estado "está haciendo un dejación de sus funciones" y "lo hizo con una resolución que está discutida y que tendrá que decirse si se hizo conforme a norma al dejar que el Puerto fuera juez y parte sobre una ampliación que a nuestro entender técnico impactaría de manera decidida y crítica a la Albufera".