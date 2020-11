Mollà defiende un aumento "muy significativo" de presupuesto con cuatro millones más para seguros agrarios

"A mí porque me preocupa la transición ecológica, me preocupa el sector primario", afirma

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha defendido un aumento "muy significativo" del presupuesto del departamento que dirige, en el que destacan los aumentos de presupuesto para los seguros agrarios (de 24 a 28,5 millones), la gestión de residuos y de ayudas para las estructuras agrarias afectadas por la DANA de septiembre de 2019.

Mollà ha explicado las cuentas de su conselleria en la comisión de Hacienda y Presupuestos, y ha afirmado que espera que las lluvias de este jueves afecten "lo menos posible" a las infraestructuras agrarias.

El presupuesto del departamento asciende a 467,1 millones de euros, con un incremento del 12,5% --51,8 millones más-- y ha afirmado que estas áreas en 2015 "no llegaban a 230 millones". También ha defendido que su Conselleria es la "tercera más inversora" por detrás de Sanidad y Educación, y que tiene un "reparto homogéneo" entre los capítulos del presupuesto.

Respecto a la Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural, ha remarcado es el aumento de los seguros agrarios, que suben de 24 a 28,5 millones de euros, y ha asegurado que la valenciana es "la que más invierte", "el triple que Andalucía".

En esta línea, ha dicho compartir la "queja justificada" de los agricultores que "se encuentran año tras año con una subida de primas y una bajada de prestaciones", pero ha defendido que la Generalitat es una "administración implicada".

Mollá ha resaltado los 12 millones de euros que se van a destinar para las infraestructuras afectadas por la DANA de septiembre de 2019 en la Vega Baja y la Vall d'Albaida, y ha señalado que esta partida aumenta respecto a los nueve millones del año anterior.

También ha subrayado los seis millones de euros que se destinarán a plagas, especialmente la del 'cotonet de Sudàfrica', contra el que se libra una "lucha feroz". Habrá también un millón de euros para ayudas a las explotaciones de acuicultura afectadas por la pandemia.

Además, ha referenciado otras ayudas, como las de jóvenes agricultores, y ha destacado los tres millones para Política Agraria Común. También ha puesto en valor líneas para el cultivo de arroz en l'Albufera, la agricultura de zonas de montaña y la agricultura ecológica.

30 MILLONES MÁS PARA MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, ha defendido los 30 millones de aumento en la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, entre la que destaca un aumento de cuatro millones para gestión de residuos.

Habrá casi cinco millones más en inversiones para infraestrcuturas de agua y abastecimiento, y ha señalado los 12 contratos de emergencia que se hicieron durante la pandemia en este sentido. También se ha referido a la reedición de las subvenciones a los ayuntamientos para las infraestructuras hidráulicas, cuya última convocatoria ha sido "muy exitosa".

Crece también la partida destinada a entidades locales para acciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático, otra partida "muy bien acogida" por los ayuntamientos.

Mientras, en la Dirección General de Medio Natural habrá un aumento de presupuesto que permetirá crear dos nuevas brigadas de caza y pesca para el seguimiento y manejo de la fauna cinegética que genera "daños en la agricultura" y "algunos episodios de accidentes".

También se incrementa el capítulo de restauración de zonas ambientales o forestales, con actuaciones de modernización de centros de visitantes y en ecosistemas en los Parques Naturales.

En prevención de incendios se creará una nueva línea de ayuda para utilizar alternativas al fuego en la agricultura, potenciando opciones como el pastoreo, y una nueva orden de ayuda para planes locales de incendios.

Mollà ha destacado también el presupuesto de calidad y educación ambiental, e inversiones directas en energía fotovoltaica y ayudas a proyectos renovables en los municipios.

La consellera también ha remarcado que no se cuentan los fondos europeos de reconstrucción en este presupuesto, aunque se ejecutarán, espera, "de manera existosa".

"AQUÍ NO HAY MAMÁ O PAPÁ"

Durante el debate, el diputado de Vox José Luis Aguirre ha criticado que los capítulos agrarios están "fuertemente castigados" frente a los ecológicos; el diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo le ha afeado a Mollà que esté "encantada" del aumento del 12% y "poco más" y el diputado del PP Miguel Barrachina ha reprochado "tan solo" se ejecutó el 45% del presupuesto de 2019.

Mollà ha señalado: "A la pregunta de '¿Qué te preocupa más, la transición ecológica o la agricultura?' yo respondo 'A mí porque me preocupa la transición ecológica, me preocupa el sector primario'". Así les ha reprochado: "¿Ustedes piensan que la DANA no tiene que ver con el cambio climático?".

En este sentido, ha aseverado: "No me hagan decidir de si quiero más a mamá o a papá, aquí no hay mamá o papá, no hay que elegir". Asimismo, la consellera ha defendido que la subida de su Conselleria se encuentra "por encima de la media", por lo que ha defendido que es un "buen presupuesto".