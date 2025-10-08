Mompó, sobre el Cecopi: "Por surrealista que parezca, se hablaba de Forata y no estábamos pensando en l'Horta Sud"

Archivo - El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Dice que los vídeos del día de la dana no le han aportado "demasiado" y que su "sensación" es que Pradas "no dirigía toda la emergencia"

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado que, "con la información de hoy", es evidente que el día de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales, "hubo muchísimos errores" y se podía haber hecho "infinitamente mejor". Y ha añadido que, "por surrealista e increíble que parezca" en el Cecopi "se hablaba de Forata" y "no estábamos pensando en l'Horta Sud".

Así lo ha aseverado el dirigente provincial, en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, en la que ha señalado que los últimos vídeos del 29O incorporados a la causa judicial "no le han aportado demasiado" y van "en la línea de las declaraciones" que él ha venido manteniendo.

Preguntado por la imagen de la exconsellera de Interior Salomé Pradas --imputada en la causa-- en esas imágenes, donde, entre otras cosas, se la ve apuntar ya por la mañana "Río Magro, rambla del Pollo (sic)"-- ha reiterado que su sensación en el Cecopi era que ella "no era quien dirigía toda la emergencia" y ha recordado la presencia de los técnicos.

"No se trata de tapar a nadie", ha apuntado Mompó, que ha asegurado que "quien dirigía la emergencia está claro, era una codirección entre la consellera y la delegada del gobierno". "Eso es evidente, no es discutible, es así. Pero conforme se ve en los vídeos, no es una persona que controlara todo lo que pasaba allí o las decisiones que tenía que tomar".

Cuando se le ha recordado que la jueza de Catarroja ya ha establecido que la dirección de la emergencia recaía en la representante de la Generalitat y no en la delegada del Gobierno, Mompó ha expresado su "respeto absoluto" a la magistrada y ha remarcado que lo que comparte es la "sensación" que "vivió" aquel día.

"No estoy diciendo ninguna barbaridad --ha expuesto-- si digo que el papel de la delegada en las reuniones, lo que yo veía, no era determinante respecto al papel de los técnicos, igual que no era determinante el papel de Salomé respecto al papel de los técnicos y en cuanto al tema del Poyo".

El también presidente del PP en la provincia de Valencia ha agregado que "con la información de hoy es evidente que hubo muchísimos errores", pero "ese día, por surrealista que parezca, se hablaba de Forata y no estábamos pensando en l'Horta Sud".

"Salga el vídeo que salga y diga lo que se diga no puede cambiar esa percepción", ha enfatizado Mompó, quien ha subrayado que "ningún miembro del Cecopi pudo advertir lo que venía". "Eso es una realidad y el que realmente ha acabado siendo el destructor de gran parte de nuestra provincia no tuvo el protagonismo que debía tener", ha aseverado en referencia al barranco del Poyo.

CANDIDATURA DE MAZÓN

Al presidente de la Diputación también se le ha pedido opinión por si cree que el 'president', Carlos Mazón, es "el mejor candidato" a la Generalitat en las próximas elecciones. "Eso no lo va a decidir Vicent Mompó, Al final, Vicent Mompó cree que Pedro Sánchez no es el mejor candidato o el mejor presidente para el gobierno de España", ha dicho.

Ha recordado que Mazón ha ligado su futuro político a la reconstrucción tras la dana. En este punto, Mompó ha considerado que "es evidente que el papel de la Generalitat en la reconstrucción está siendo más eficiente que la del Gobierno de España".

Y ha añadido: "Cuando llegue el momento, me imagino que habrá de hablar con nuestros superiores y tomar una decisión. Yo, evidentemente, que tengo mi opinión, pero es que no soy yo el que ha de tomarla".

Al repreguntarle por su valoración personal, ha respondido que es "evidente que hubo mil y un errores y que estamos en un proceso de reconstrucción de nuestra comunidad muy complicado en el que quedan casi dos años de la legislatura". "Y en el momento final, pues, si se hacen las cosas bien, y como él (Mazón) ha llevado el papel de reconstrucción, me imagino que intentará volver a la reelección, y si no se hacen las cosas bien, cumplirá su palabra, que espero que sí, y no lo intentará".

9 D'OCTUBRE

Por último, el máximo responsable de la corporación provincial ha aludido a la festividad del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que, según ha recalcado, "no es el día de ningún político, sino de los valencianos".

"Y yo creo --ha continuado-- que los partidos políticos, especialmente los que tienen responsabilidad de gobierno o que saben lo que es gobernar de verdad, deberían tener altura de miras para tranquilizar un poco los ánimos".

Sobre la polémica en torno al lema elegido para la celebración por la Generalitat y el uso de 'Vixca', Mompó ha defendido que se trata de "una forma que todos conocemos y es nuestra" y ha apuntado que le preocupa más "la deriva orientando a formas más catalanistas que valencianas".

Por último, ha asegurado que él "respeta" las formas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y ha abogado por que, dentro de las aprobadas por el organismo, se empleen las formas "más valencianas".