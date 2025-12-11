Mompó, convencido de que Basset aportará "más luz" a la investigación de la dana en su testifical ante la jueza

Archivo - El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar como testigo, en la causa que investiga la gestión de la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha mostrado convencido de que el que fuera jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, durante la dana del 29 de octubre aportará "más luz" a la investigación de la tragedia que acabó con la vida de 230 personas hace algo más de un año en su próxima declaración como testigo ante la jueza de Catarroja.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en una visita a la plaza de Toros de València, preguntado por la declaración de Basset ante la magistrada, fijada para los próximos días 14 y 19 de enero de 2026.

Mompó ha asegurado que no le "sorprende" que el que fuera jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia tenga que ir a declarar en el procedimiento y ha señalado que entiende las "ganas" de escucharle porque era "evidente que iba a ir" al juzgado. "Los técnicos estaban orientándonos en todo momento, como ha de ser y como en cualquier otra catástrofe o incidencia", ha recalcado.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que José Miguel Basset ha participó en la comisión informativa de la Diputació de València sobre la dana y se ha mostrado convencido de que ante la jueza de Catarroja aportará "más luz a toda la investigación".