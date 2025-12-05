Mompó cree que lo que retrasó el Es-Alert el día de la dana y "distorsionó la realidad" fue "la falta de información"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, sostiene que "lo que lo retrasó realmente" el envío del mensaje de aviso a la población el día de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 y "distorsionó toda la realidad" fue "la falta de información y no que pusiésemos una palabra o otra palabra en valenciano".

Así lo ha afirmado Mompó, que este viernes ha presentado la campaña de Navidad de la corporación provincial, al ser preguntado por los medios por la declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, de cuya comparecencia se desprende que algunos de los motivos que retrasaron aún más el Es-Alert fue la petición de cambiar algunas palabras --como 'tipus' por 'tipo', 'aquest' por 'este' o la tilde abierta de València-- en la versión en valenciano.

El propio Mompó ya se reaccionó ayer en redes con un mensaje en el que rechazó que cambios en acentos y palabras pudieran haber retrasado el envío de mensaje Es-Alert a la población y reiteró que aquel día lo que quería él "es que se enviase la alerta de una puta vez".

Cuando los medios le han hecho notar este "enfado", Mompó ha respondido: "No, enfadado no. Al final las redes muestran palabras, es verdad que cada uno interpretamos como queremos. Yo, sinceramente, me lo tomo a cachondeo, una cosa que no deberíamos tomarnos a cachondeo. Al final tiene la culpa el valenciano de haber enviado el mensaje tarde", ha ironizado.

Ha agregado que "cualquier cabeza con un poquito de sentido sabe que cambiar una palabra o cambiar dos palabras no retrasa un mensaje una hora y once minutos, además, un mensaje que ya de por sí era corto".

"Para mí lo realmente importante de la declaración del señor Suárez --ha continuado-- es que viene refrendando lo que vengo diciendo desde el primer día: al final, él mismo dijo que no llegaban las llamadas del 112, que no llegaba la información de la Confederación (Hidrográfica del Júcar), que no llegaba la información de Aemet... y eso realmente es lo que retrasó el mensaje".

"Pero no que lo retrasase, --ha puntualizado-- porque siempre decimos que el primer mensaje iba única y exclusivamente para lo que podía pasar en caso de rotura de Forata, y para eso no lo retrasó, lo que lo retrasó realmente es no tener la información de lo que estaba pasando, norte a sur, sobre todo, y lo que podía afectar el barranco del Poyo, y eso fue lo que distorsionó toda la realidad y no que pusiésemos una palabra o otra palabra en valenciano".

Por último, ha comentado que no ha visto la declaración de Jorge Suárez, al que ha mostrado, "como cualquier otro testigo", todo u "respeto". "Cuando tenga la ocasión de verlo detenidamente, igual veré los matices. Quiero pensar que, a lo mejor, se ha distorsionado un poco lo que quiso decir, porque, si no, sinceramente, pues no entiendo nada, no entiendo nada de lo que está sucediendo", ha concluido.