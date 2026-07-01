Mompó dice que Llorca es "una opción obvia" a candidato a la Generalitat y que él "ahora" está centrado en la Diputació

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), y el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó (d), durante la reunión de la Junta Directiva del PP - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó, ha afirmado que el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "es una opción, obviamente", a ser el candidato 'popular' a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, aunque ha recordado que es "de momento, todavía oficialmente no hay" un aspirante elegido por la dirección nacional de Génova.

En su caso, sobre si se ve como una posible opción, Mompó ha asegurado que "ahora mismo" está centrado en la corporación provincial y en un perfil "claramente municipalista". Además, ha remarcado que "en política es muy complicado hablar de futuro".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre el hecho de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía no se haya pronunciado sobre la hipotética candidatura de Llorca a la Generalitat como cabeza de lista del PPCV. Precisamente, Feijóo visitó la Comunitat Valenciana el mes pasado a un almuerzo organizado por el PP provincial de Mompó, tras lo que este viernes participa en otro acto en Castelló en el que ejercerá como anfitriona la presidenta del PP de Castellón y de la Diputació, Marta Barrachina.

En este contexto, Mompó ha señalado que desde la dirección del Partido Popular les han trasladado que el próximo 18 de julio "van a nombrar a todos los alcaldables para las capitales de provincia" en un acto en Santiago de Compostela, "y ya posteriormente se centrarán en las comunidades autónomas".

"De momento, (Feijóo) no se ha pronunciado todavía, de momento oficialmente no hay candidato y es una decisión que, como marcan los estatutos del Partido Popular a nivel nacional, la competencia la tiene el presidente nacional porque es una competencia nacional", ha expuesto.

Preguntado por si piensa que Llorca tiene el apoyo de Feijóo para ser el candidato, Mompó ha reiterado, como ha "dicho por activa y por pasiva" en los últimos meses, que "es el actual 'president'" y, a su juicio, "es de justicia reconocer el paso que ha dado, un paso importante: renunciar a ser alcalde, trasladarse de Finestrat a València".

"Está trabajando, está incorporando una estabilidad que hace falta en nuestra comunidad y, por tanto, es una opción, obviamente, de ser el candidato de futuro a presidir la Generalitat Valenciana", ha dicho en este punto.

Cuestionado por si él no se ve como una opción, Mompó ha replicado: "Yo ahora mismo estoy en la Diputació de València, con mucho gusto, en compañía de Ens Uneix, formando un gobierno en el que hemos demostrado que se puede trabajar desde la diferencia para nuestros pueblos. Creo que somos un ejemplo de cómo partidos que piensan diferente tienen altura de miras e incorporan políticas que sirven para mejorar la vida de la gente".

Y sobre si en un futuro le gustaría aspirar a presidir la Generalitat, ha zanjado: "En política es muy complicado hablar de futuro. Insisto: yo creo que el perfil de Vicent Mompó es claramente municipalista y ahora mismo estoy donde me gusta".

POSICIÓN "MUY CLARA" EN INMIGRACIÓN

Por otro lado, preguntado por la posición del PP sobre inmigración y en contra del decreto de regularización del Gobierno, Mompó ha defendido que la posición de los 'populares' es "muy clara: "La inmigración hace falta para el futuro de España, pero debe ser una inmigración que sea regulada y controlada y que venga toda aquella persona que venga a colaborar y a trabajar".

"Evidentemente, los que vengan a delinquir no caben en nuestro país. El resto, por supuesto, hacen falta todos", ha subrayado.