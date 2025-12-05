Mompó pide a Camps "ir todos a una en momentos complicados" y recuerda que no hay convocado Congreso del PPCV

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha instado al 'expresident' Francisco Camps a "ir todos a una en momentos muy complicados" para el partido. "Creo humildemente que un flaco favor hacemos si entre nosotros mismos quitamos el foco de lo que realmente es importante, que es ayudar a los pueblos y ayudar a los valencianos".

Así se ha pronunciado Mompó, que este viernes ha presentado la Campaña de Navidad de la corporación provincial, a preguntas de los medios sobre el acto celebrado en la tarde del jueves por Camps, donde se comprometió a "gobernar la Comunitat Valenciana con mayoría absoluta en caso de ser él el candidato del PPCV". "Ha llegado el momento", proclamó.

Al respecto, Vicent Mompó ha considerado "positivo y bueno para el partido que haya gente que quiera liderar el proyecto, que haya gente que tenga el orgullo y esa vocación de servicio público de ayudar a la gente, en este caso a los valencianos y a las valencianas". "Pero yo creo que el señor Camps, precisamente, sabe que ese momento será cuando se convoque el Congreso y, mientras no se convoque, todo lo otro no sabría denominar exactamente qué es", ha matizado.

En esta línea, ha recordado a Camps que fue presidente regional, aparte de institucionalmente. "No hace falta que diga aquí yo el currículum del 'molt honorable president'", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que "está fuera de lugar ahora mismo porque no hay ningún proceso congresual convocado".

"El señor Camps --ha continuado-- precisamente padeció momentos complicados donde lo que recibió por parte del partido es unión y ir todos a una. Y yo lo que le pido a Francisco Camps a todos los militantes que lo que es realmente importante para el Partido Popular es que la gente que seamos del Partido Popular vayamos todos a una en momentos muy complicados que estamos padeciendo, donde estamos viendo que hay otros partidos que están dispuestos a instrumentalizarlo todo absolutamente".

"Creo humildemente que un flaco favor hacemos si entre nosotros mismos distorsionamos o quitamos el foco de lo que realmente es importante, que es ayudar a los pueblos y ayudar a los valencianos y a las valencianas", ha zanjado el dirigente 'popular'.