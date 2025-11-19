Mompó señala que "por sentido común" Pérez Llorca dirigirá el PPCV al ser el secretario general

El presidente de la Diputació y presidente del PP de Valencia, Vicent Mompó, atiende a los periodistas en imagen de archivo - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Vicente Mompó, ha señalado que por "sentido común lo que pasará es que el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, tras la dimisión del presidente regional, Carlos Mazón, es el que acaba ocupando" el cargo en el partido y "por tanto no hace falta hacer ninguna gestora ni ningún congreso", aunque ha apuntado que compete a la dirección nacional la convocatoria de los cónclaves regionales.

Mompó se ha pronunciado así en declaraciones a los medios previas al pleno de la Diputación de noviembre, al ser preguntado por si se nombrará una gestora o se convocará un congreso para designar al sustituto de Mazón al frente del PPCV.

En ese sentido, ha apuntado: "No sé la decisión que tomará Génova, porque es una decisión que es la dirección nacional, pero no creo que sea diferente en la Comunitat Valenciana que en el resto de comunidades autónomas". Por tanto, ha señalado, "cuando se convoquen los congresos regionales, pues entiendo que también se convocará el de la Comunitat Valenciana y ahí los militantes, como siempre, decidirán quién queremos que sea el presidente o la presidenta de nuestro partido".

En ese sentido, ha señalado que será el partido y sus afiliados quienes decidirán el próximo presidente del PP, pero ha recalcado que "ahora mismo lo que es evidente", es que Pérez Llorca es "el candidato de consenso" para presentarse a la Presidencia de la Generalitat y que es el secretario general del PPCV.

Con todo, ha subrayado que "en estos momentos lo importante no es quién va a ser el presidente o quién no va a ser presidente del PPCV", sino que "lo importante realmente este año y medio que queda de legislatura es que continuemos con la reconstrucción y continuemos ayudando a los vecinos de nuestros pueblos, de los afectados y de los que no lo están" por la dana.

"Ahora mismo, sobre todo, insistir en la normalidad y continuar trabajando para nuestros pueblos, que es lo realmente importante, como he dicho, los vecinos no saben quién es el secretario general o el vicesecretario del partido, los vecinos saben quiénes son los alcaldes", ha apuntado.

Para Mompó, Pérez Llorca "como presidente de la Generalitat --hoy ha registrado su candidatura-- será bueno para todos las valencianos y desde la Diputación lo que haremos es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, estar al lado de las instituciones para continuar haciendo el trabajo".