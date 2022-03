Monasterio (Vox): "Los transportistas y los autónomos necesitan un Gobierno que les apoye, no que les insulte"

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "los transportistas, los autónomos, los ganaderos y los agricultores lo que necesitan un Gobierno que les apoye, no que les insulte".

Así lo ha aseverado Monasterio este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en València, donde se encuentra de visita coincidiendo con la fiesta de las Fallas.

Preguntada por su opinión sobre las "acusaciones veladas" de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre que la ultraderecha puede estar detrás de un grupo que provoca incidentes en el paro de transportistas Monasterio ha dicho que no ha escuchado esas manifestaciones.

En todo caso, ha recalcado que "los autónomos, los transportistas, los ganadores y los agricultores llevan meses diciendo que no pueden más, que no pueden soportar este precio de la luz, del gas, estos costes que no pueden repercutir en el cliente".

"Necesitan un Gobierno que les respalde y que no les insulte porque ellos son los que crean riqueza en España, no la crean ni Sánchez ni Irene Montero, sino los españoles con su trabajo todos los días", ha aseverado. En la misma línea, ha insistido: "Los políticos tenemos que estar para ayudarles, no para insultarles, que es lo que ha hecho hoy la ministra".

Por otra parte, interrogada por si Vox tiene previsto aumentar su presencia en la Comunitat Valenciana, ha respondido que los representantes de esta formación recorren toda España "de rincón a rincón ilusionados para acompañar a los españoles, que se están dando cuenta de que solo queda Vox para tener un proyecto ilusionante y para dar la vuelta a España como un calcetín". "No tenemos mucho tiempo para revertir lo que ha hecho este Gobierno, que nos ha llevado a la miseria y a la ruina", ha apostillado.

OFRENDA

Rocío Monasterio tiene previsto visitar a lo largo de la jornada varios monumentos y vestirse de fallera para participar en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. "Me habían invitado varias veces y esta vez por fin lo he conseguido", ha dicho.

Ha apostado por "reivindicar las raíces y tradiciones españolas" y ha subrayado el labor realizado "por tantísima gente" que en estos años de pandemia "no ha podido salir".