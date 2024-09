Montes afirma que los macrocruceros no causan un "problema de saturación" en València

La consellera y Eva Blasco (CEV Valencia) coinciden en que la sociedad no es turismofóbica

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Turismo, Nuria Montes, ha considerado que la llegada a València de visitantes en megacruceros no supone un "problema de saturación" al ser la capital del Turia una ciudad de 800.000 habitantes.

"Más o menos el 50 por ciento del pasaje es el que hace escala en la ciudad. En el mejor de los casos podrían ser 5.000 o 6.000 pasajeros(...). Es imposible que pueda generar un problema la llegada de 5.000 personas en una ciudad de 800.000 habitantes porque se diluyen en la propia ciudad".

Así lo ha argumentado la titular de Turismo este viernes, en declaraciones a los medios tras la apertura de una jornada organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Montes ha hecho notar que lo que puede ser "una debilidad" en algún sitio, puede ser una "oportunidad" en otro y ha rechazado que en València haya problemas de saturación.

"València tiene en su ciudad 800.000 habitantes y 1.200.000 en su área de influencia. Los macrocruceros, que son aquellos que tienen 5.000 o 6.000 pasajeros pueden venir uno y algún día del año puede haber dos de estos cruceros", ha explicado al tiempo que ha precisado que, suele bajar el "50 por ciento del pasaje".

De este modo, Montes señala que "es posible que haya de vez en cuando alguna acumulación de turistas en algunas horas del día y momentos muy puntuales. Pero esto no es ni siquiera un problema y desde luego no es un problema ni de saturación ni de turismofobia", ha resaltado.

Respecto a la turismofobia, la consellera ha asegurado que la sociedad "no tiene un problema" y ha relacionado las críticas en redes durante este verano a "grupos políticos que quieren destruir el turismo como actividad económica".

"Realmente la sociedad no tiene un problema de turismofobia. Estos mensajes los intentan articular grupos políticos que quieren destruir el turismo como actividad económica. No quieren que el turismo forme parte de nuestra economía y aprovechan cualquier oportunidad para poner en marcha este tipo de campañas, pero no tienen nada que ver con la realidad social ni con la realidad económica", ha reivindicado.

Preguntada por el modelo de turismo por el que opta el Consell, en un contexto en el que se está pensando restringir el número de cruceros pero también se plantea la ampliación del Aeropuerto de València, la consellera ha aclarado que "algunas veces" se trata de identificar algunas ampliaciones de infraestructuras con el turismo, pero que estas "no solo dan servicio al turismo".

"Los aeropuertos son puerta de entrada de inversiones, de comunicaciones y de oportunidades. Tener un aeropuerto muy bien conectado con el mundo, como son los aeropuertos de Valencia y de Alicante, nos enriquece como sociedad y a todo su tejido productivo", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que lo mismo sucede con el puerto de València que "no es un puerto exclusivamente dirigido a transporte de pasajeros o a cruceros" sino que es "uno de los puertos más importantes de mercancías del Mediterráneo y del mundo y que merece la ampliación por la actividad económica que genera más allá de los cruceros".

PUERTO BASE

Cuestionada por la propuesta del portavoz del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, sobre que València fuera puerto base de cruceros en vez de puerto escala, Montes ha señalado que para una ciudad ser puerto base es "muchísimo más interesante", ya que le permite una aportación turística y un efecto arrastre "más importante".

"No solamente hay una escala sino que hay un antes y un después, una llegada, una salida, una pernoctación, un consumo, una visita previa a la ciudad", ha indicado.

Ser puerto escala, ha continuado, "te abre una puerta, una ventana a un turista que ha venido, ha hecho una escala y después decide hacer un período vacacional más amplio precisamente porque ha conocido una ciudad como ésta que es tremendamente interesante".

"València tiene la total legitimidad para mejorar su posicionamiento dentro de las navieras y, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con que si puede ser puerto base muchísimo mejor que ser puerto escala. Pero ambas cosas son exactamente igual de bienvenidas", ha aseverado.

ACTUAR "SIN PIEDAD" CONTRA LO ILEGAL

En cuanto a las medidas para frenar el número de apartamentos turísticos ilegales, la consellera ha puesto en valor "toda la batería" de medidas impulsadas por el Consell destinadas a regular estas viviendas.

El pasado mes de agosto el Consell aprobaba una nueva normativa que, entre muchas otras cuestiones, instaba a que todas las viviendas de uso turístico tenían hasta el próximo 31 de diciembre para comunicar la referencia catastral de la vivienda o causarían baja en el Registro.

Por ello, Nuria Montes ha asegurado tener "muchas ganas" de que llegue esa fecha y poder tener "una radiografía exacta" de lo legal para, a partir de ahí, "poder actuar contra lo legal sin piedad".

"Sabremos exactamente cuántas viviendas están autorizadas en toda la Comunidad Valenciana por municipios y dónde están situadas, porque tenemos su punto exacto de ubicación", ha explicado.

En esta línea, ha afirmado que las multas han incrementado de una manera "muy importante" y ha destacado que se cuenta con la colaboración de varios ayuntamientos para "pedir la delegación de las competencias en cuanto a inspección, sanción, tramitación y recaudación de las multas" o para "actualizar sus planes de ordenación".

"REORDENAR Y REENCAUZAR" MODELO APARTAMENTOS

En esta línea, ha incidido en que su departamento quiere "volver a reordenar, a reencauzar este modelo", que es "fundamental" en nuestro sistema. "Hay municipios que no pueden ofrecer una oferta hotelera y solo pueden tener un piso turístico en base a este modelo de alojamiento, y, por lo tanto, ellos van a hacer sus modificaciones y sus planes de ordenación para permitir cada uno, en la medida que considere, esta actividad", ha indicado.

Preguntada por la presentación del Bono Sénior, la consellera ha indicado que la presentación pública será el próximo viernes y que el miércoles el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en su discurso de política general "puede ser que de una primera aproximación".

Así, ha explicado que irá dirigido a los mayores de 65 años y que se va a hacer una fase experimental bajo el funcionamiento de la plataforma del Bonoviaje.

"Queremos demostrar que, ante la devaluación del Imserso, con un poco de profesionalidad, de imaginación, unos cuantos recursos económicos y muchísimo buen hacer, y hablando con todo el sector, podemos poner en marcha de nuevo un programa de futuro que espero que además sea copiado por el Gobierno de España o por otras comunidades", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha insisitido en que "en términos generales no existe la turismofobia" y ha asegurado que estos mensajes en contra del turismo se han mandado desde "determinados sectores" que se han dirigido a los medios de comunicación este verano para "sacar problemas puntuales en determinadas zonas".

Asimismo, ha señalado que en la Comunitat Valenciana el sector está trabajando para tomar medidas de "desestacionalización, control de flujos en grandes destinos turísticos y controlar la vivienda turística ilegal".