El monumento a los voluntarios de la dana que se ubicará en La Torre cobra forma para estar listo el 29O

Una de las esculturas del monumento - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El monumento que el Ayuntamiento de València dedicará a las personas voluntarias de la dana e instalará en la pedanía de La Torre cobra forma con vistas al segundo aniversario de las riadas que el 29 de octubre de 2024 dejaron 231 víctimas mortales en la provincia.

La escultura, que tendrá una altura de 2,20 metros, será una recreación exacta en bronce de la joven voluntaria salpicada de barro que "avanza mirando al frente con un barreño y una escoba" pintada en el mural de la fachada de La Rambleta por el artista valenciano Paco Roca.

Tras finalizar hace unas semanas el modelado de la escultura a escala real, la pieza se ha enviado a Alcantarilla (Murcia) para su fundición en bronce, con el objetivo de que esté instalada para la citada efeméride en la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en la pedanía de La Torre, que se convirtió en centro de coordinación del voluntariado en los días posteriores al paso de la dana.

El Ayuntamiento de València adjudicó el 1 de julio el contrato para el diseño, la producción y la instalación del monumento, propuesto en la última edición de los presupuestos participativos VLC Participa (2025/2026), al reconocido dibujante Paco Roca por un importe de 50.600 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

SOLIDARIDAD "ESPONTÁNEA"

Roca ha destacado que "si algo hubo de positivo en aquel desastre fue sin duda el movimiento solidario que se dio de forma espontánea y que tanto ayudó a los afectados en uno de los peores momentos de la historia de la Comunitat Valenciana": "Quise que ese movimiento ciudadano no quedara en el olvido, por lo que realicé esa ilustración".

El viñetista también ha explicado que "el dibujo mostraba a una chica joven, una de las miles de personas voluntarias que desinteresadamente fueron a prestar ayuda a quienes sufrieron en primera persona el desastre. Esta marea de solidaridad, a la que en poco tiempo se sumaron personas de todo el país y de parte del extranjero, fue fundamental para poder empezar a recuperar las zonas afectadas".

Esta imagen "ha pasado a formar parte de la memoria colectiva" y se ha convertido en "un símbolo de solidaridad y resiliencia". "La ilustración de la voluntaria en actitud positiva tuvo mucha repercusión, se hizo popular en redes y protagonizó carteles y murales. Por eso, cuando acepté el encargo del Ayuntamiento, elegí este dibujo, como homenaje a las víctimas de la dana, a todo ese movimiento solidario y a los valores que representó", ha señalado Roca.

PROCESO DE CREACIÓN DEL MONUMENTO

Los responsables de trasladar el diseño de Paco Roca al bronce han sido los artistas Ángel de Fabero y José Ramón Puchades, fundadores del estudio de escultura 5PUNTO1. Con más de 25 años de trayectoria conjunta, han dirigido proyectos de cerámica artística, bronce y mobiliario en el ámbito de la alta decoración.

En concreto, el proceso comenzó con la elaboración de una maqueta a escala reducida, destinada a definir la composición, el juego de masas y los volúmenes de la obra, para lo que se emplearon materiales maleables como la arcilla, la cera o la plastilina.

La siguiente fase consistió en trasladar de forma proporcional y exacta las dimensiones de la maqueta al tamaño definitivo del monumento (2,20 metros). Para sostener el peso del material a esa escala, se construyó un esqueleto rígido de hierro y madera sobre el que se añadió el material definitivo.

Tal y como pudo constatar el personal técnico municipal del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico en la visita del pasado 20 de julio al taller de 5PUNTO1 en Riba-roja de Túria, el modelado de la escultura a escala real ya estaba finalizado, con su configuración volumétrica y formal definida, y la pieza quedó en condiciones de iniciar la fundición en bronce.

Durante esa visita, también se determinó la tonalidad definitiva de la pátina que se aplicará a la escultura, de acuerdo con los criterios establecidos por los artistas y por el propio Paco Roca, presente también en la reunión técnica.

Los siguientes pasos comprenderán la obtención del molde negativo y la reproducción de la escultura en cera, completamente hueca y con un grosor de unos pocos milímetros; el repaso minucioso de la figura para eliminar rebabas e imperfecciones; y la construcción del molde refractario o cáscara cerámica, capaz de soportar altas temperaturas.

Además, se realizará la fundición y colada del bronce a 1.100°C; el desmoldado, pulido y cincelado manual de la superficie para unificar texturas; y la aplicación de la pátina química al fuego, que otorgará a la escultura sus tonalidades definitivas y la protegerá de la oxidación ambiental.