Morán dice que Mazón estuvo "en deconexión" el día de la dana: "Hasta las 18.30 no sabía qué sucedía a pocos metros"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha afirmado que el 29 de octubre --el día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y causó más de 220 víctimas mortales-- hubo "dos apagones informativos". El primero fue "el del canal de comunicación con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que permanece en deconexión desde las 14.30 a las 18.30", y el segundo cuando "pasa a negro la pantalla" en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

"El presidente (Mazón), hasta las seis y media de la tarde, no sabe lo que está sucediendo a escasos metros del lugar en el que se encontraba en una cita privada", ha aseverado en referencia a la comida que mantuvo el dirigente valenciano con una periodista en el restaurante El Ventorro.

Así lo ha aseverado Morán, en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, al ser preguntado por si conoce qué pasó exactamente durante aquella fatídica jornada y por las acusaciones de la Generalitat de que hubo un "apagón" de la información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CJH).

El representante de Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha considerado que "a estas alturas" ya se pueden dar una "idea cabal de lo que sucedió". Según Morán, "a las 07.30 horas hay un aviso rojo de Aemet y a las 12.20 un aviso de la Confederación en relación con los caudales que en aquellos momentos se estaban constatando". Y en ese momento, Mazón "tiene tomada una decisión, que no va a declarar la alerta", algo que demuestra las críticas que lanzó a la decisión de la Universitat de València de parar la actividad. "En ese momento hay una instrucción, directa o indirecta, del presidente Mazón", ha insistido el secretario de Estado.

Morán cree que "se intenta endosar" a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, la responsabilidad de la toma o no de decisiones, pero cree que "la única responsabilidad probablemente que tenga la consellera, más allá de que operativamente tenía en sus manos la capacidad de decidir, es que obedeció a pies juntillas la instrucción" de Carlos Mazón.

"El presidente, hasta las seis y media de la tarde, no sabe lo que está sucediendo a escasos metros del lugar en el que se encontraba en una cita privada, y de eso nos da cuenta el hecho de que sobre las seis y media, hace una llamada a un alcalde --en alusión al primer edil de Cullera-- en un tono absolutamente desenfadado, lo cual da a entender que no sabe lo que está sucediendo fuera del recinto en el que se encontraba".

Siguiendo esta exposición, Morán apunta que no es hasta que llega al Centro de Coordinación de Emergencias --que "se había puesto en negro la pantalla precisamente porque no era posible asumir que el presidente llegase allí y estuviese absolutamente desinformado", ha afirmado-- cuando el presidente "toma conciencia de lo que está sucediendo, corrige su instrucción de la mañana y decide que ya puede lanzarse la alerta".

"Y es en ese momento, creo la decisión se toma sobre las siete y media, ocho menos cuarto de la tarde, cuando la consellera decide dar la instrucción para lanzar la alerta. Nunca después de las ocho de la tarde, como se pretendió decir inicialmente, que fue una llamada que yo le hago a la consellera y que es lo que genera el lanzamiento de la alerta. Ahora ya sabemos que esa decisión estaba tomada con anterioridad", ha zanjado.

Sobre la conversación que mantuvo con Pradas, Hugo Morán ha dicho que fue muy corta, de unos dos minutos, y que como hace en todos los casos comparables, se puso a su disposición los operativos del Ministerio y también se interesó por tener "una información fidedigna de qué es lo que está sucediendo".

"Yo no participo en las reuniones del Cecopi, a esas horas, quien tiene toda la información es la consellera, yo no tengo la información completa. Tengo una información, que es la que me traslada el presidente de la CHJ, de que han declarado el nivel 2 de seguridad en la presa de Forata, y es en ese momento cuando yo decido llamar a la consellera".

Además, ha precisado que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ya había trasladado a la consellera la alerta previamente, sobre las seis de la tarde, en el Cecopi y ha recalcado que él siempre llama a todos los consejeros cuando se producen catástrofes naturales.

"Yo tengo la información de que a las siete y media de la mañana se ha producido un aviso rojo de Aemet y a partir de ese momento conozco que todo el operativo, porque eso funciona siempre así, se pone a disposición de la Generalitat. Y uno da por supuesto que el operativo va a funcionar correctamente como funciona en el 99% de los casos. En ningún momento nadie, entiendo, de los técnicos, de los funcionarios, de los trabajadores de la Administración General del Estado, sea Confederación Hidrográfica, sea Agencia Estatal de Meteorología, puede suponer que se va a producir una situación de desgobierno del alcance del que se produjo en aquellos momentos", ha comentado.

Y sobre la entonces ministra Teresa Ribera, que se encontraba en Bruselas, Morán ha dicho que en cuanto dispuso de la información se la trasladó y la vicepresidenta intentó comunicar con Mazón, mientras que él hizo lo propio con Pradas. "Yo consigo hablar con la consejera, la vicepresidenta no consigue hablar con Mazón porque da la impresión de que sigue absolutamente desconectado del mundo exterior", ha manifestado.

BARRANCO DEL POYO

Acerca de la crecida en el barranco del Poyo y la queja del gobierno valenciano de que no recibió aviso de la CHJ entre las 16.13 y las 18.43 horas, Morán ha defendido que en ese periodo de tiempo hubo "aproximadamente unos diez correos se enviaron durante esas dos horas" y que fueron "redundantes" respecto a la información del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

"Cualquiera que haya estado en un centro de coordinación de emergencias ve perfectamente que hay un conjunto de pantallas en disposición de los técnicos, y en aquel momento, además, a través de esa generosa filtración que se ha producido del 112, sabemos perfectamente que los técnicos estaban al orden del día en la situación que se estaba produciendo. O sea, los técnicos sí lo sabían, sí tenían la información. El problema es que se produce una ruptura en la cadena de toma de decisiones cuando se salta del ámbito técnico al ámbito político, y ahí es donde reside la responsabilidad".

Finalmente, preguntado por sus palabras tras la difusión de un audio parcial entre dos técnicas de Aemet y de Emergencias 290

--Morán aseguró en redes que Mazón "rozaba el delito"-- se ha reafirmado en que el presidente de la Generalitat se hizo eco e "hizo suya la manipulación de esa información".

"Y en la medida en la que es un alto cargo de la Generalitat, y es la Generalitat quien tiene la responsabilidad de custodiar esos audios para que no trasciendan a la opinión pública, lo menos que podía haber hecho era contrastar que aquello que se estaba difundiendo, y que luego se demostró que era falso, que era manipulado, tenía la obligación de no contribuir a esa difusión de un vídeo manipulado", ha concluido.