Morant acusa a Mazón de "atacar la autonomía de la UA" con Medicina mientras "llora" por la falta de médicos

Defiende que es "perfectamente compatible" que el grado se imparta tanto en la Universidad de Alicante como en la Miguel Hernández



VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "atacar la autonomía universitaria de la Universidad de Alicante (UA)" con sus decisiones respecto a la continuidad del grado de Medicina en esta institución, mientras ha criticado que está "llorando" por la falta de médicos en la Comunitat Valenciana.

Además, Morant ha sostenido que es "perfectamente compatible" la impartición del grado de Medicina tanto en la UA como en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), por lo que ha denunciado que Mazón está "provocando angustia" en los alumnos ya matriculados y en sus familias.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en Elche, después de que la Generalitat se allanara del proceso judicial entre la UMH y la UA por la impartición del grado en Medicina en esta última institución y de que posteriormente Mazón (PP) propusiera crear un campus interuniversitario sanitario en la provincia.

"La historia se repite", ha señalado Morant, recordando que el 'expresident' Eduardo Zaplana "fue quien suprimió los estudios de Medicina de la Universidad de Alicante".

Ahora, cuando ha destacado que la UA "había recuperado el derecho a ofrecer este grado", ha lamentado que "de nuevo el PP vuelve a atacar a la autonomía universitaria de la Universidad de Alicante, allanándose del litigio". Esta decisión, a su juicio, supone "básicamente darle la razón a quien está reclamando, a la Universidad Miguel Hernández, de que se desista de este grado de Medicina de la UA".

En cualquier caso, la ministra ha remarcado que "esto no es un conflicto entre universidades, porque en realidad es perfectamente compatible", ya que Alicante tiene una media de "seis licenciados por cada 100.000 habitantes" cuando en el cojunto de España es de 13. "Tenemos capacidad de sacar el doble de egresados para ponernos en la media de toda España", ha aseverado.

También ha rechazado la posición del Consell cuando Mazón está "llorando médicos", en alusión a la falta de profesionales sanitarios en la Comunitat, y "las urgencias del Hospital de Alicante o de cualquier ambulatorio en el que podemos estar este verano están sufriendo la falta de médicos".

Para Morant, "no se puede entender que Mazón y el Consell estén tirando por tierra una facultad de Medicina como la de la Universidad de Alicante". "No entiendo nada, no entiendo la angustia que el presidente Mazón está provocando en las familias y en los estudiantes que ya están cursando el grado de Medicina en la UA, de aquellos que acaban de ser matriculados --ha abundado--. Lo único que puedo entender es que el PP ataca de nuevo a la universidad pública".

Por todo ello, ha traslado "todo" su apoyo como ministra y como secretaria general del PSPV a la UA, a su rectora, Amparo Navarro y a "su legítima reivindicación de poder dar Medicina en la Universidad de Alicante", al tiempo que ha exigido a Mazón que no se ponga "de perfil" y respalde a la universidad pública.