Morant afirma que el plan de ayudas de Feijóo es un "recorte" y pide que "el noqueado" Mazón se vaya

Señala que todo el Consell estuvo en el Ventorro por no afrontar sus responsabilidades y reclama un gobierno "digno" para los valencianos

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a la Comunitat Valenciana "tarde y con recortes" al anunciar un Plan Valencia de 12.000 millones cuando el Gobierno de España ha aprobado ya más de 16.000 millones.

Asimismo, Morant, en declaraciones a los medios, ha lamentado que la Comunitat Valenciana "no merece a un presidente noqueado y ha recalcado a Feijóo que "224 muertos no son un error sin mala fe ni errores sin importancia": "La Comunitat Valenciana no merece a un 'president' noqueado ni que comete errores sin mala fe que cueste tantas vidas mortales". Por ello, ha subrayado que "la mayor esperanza de los valencianos es que Mazón, que ni estuvo ni está a la altura, se vaya".

La también ministra de Ciencia ha señalado además que le llama la atención que en el acto con empresarios "no haya tomado la palabra" el 'president' Mazón: "Creo que al señor Feijóo cada vez le gusta menos rodearse" de él. Morant ha criticado que "no es sólo a Mazón al que teníamos en el Ventorro, teníamos a todo el Consell metido en el Ventorro".

Así, ha señalado que el conseller de Infraestructuras estaba en una gala repartiendo premios mientras, según el informe de Metro Valencia, esa jornada "hubo muchos trenes del metro que estuvieron aislados e incomunicados"; la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales también estaba en una entrega de premios "cuando en las residencias de mayores lo estaban pasando pasando francamente mal" o mientras los centros educativos estaban "inundados"; el conseller de Educación "estaba volviendo a su casa ya de descanso a Alicante". "Lo lamentable es que el PP de España y Feijóo han preferido también entrar en el Ventorro que estar del lado de los valencianos", ha reprochado.

Del mismo modo, ha arremetido contra "la mentira" de Feijóo al "decir y repetir" que el Gobierno no ha pedido el Fondo de Solidaridad Europea, "cuando está solicitado desde el día 4 de noviembre" y además, ha recalcado, "vamos a terminar de formalizar ese expediente en tiempo y forma para reclamar estos fondos a Europa".

"Los valencianos no deben dejarse llevar por la gran mentira del PP porque todos sabemos qué habría pasado en esta dana si hubiesen gobernado, porque ellos nunca protegen a la ciudadanía como ya se vio en la anterior crisis financiera con recortes, miseria y paro, mientras que nuestro Gobierno, en la dana como en pandemia, estamos salvando los puestos de trabajo de la gente con ERTEs", ha comparado.

"SIN CREDIBILIDAD"

Así, ha afirmado que el PP "no tiene credibilidad y mucho menos en la Comunitat" y ve "muy curioso" que Feijóo "venga hoy a decir qué haría él si estuviera gobernando, pero no hable ni una palabra de la negligencia y el caos absoluto con el que está gobernando su partido aquí".

Del mismo modo, ha contestado a Feijóo por su acusación al Gobierno de usar políticamene la dana cuando "el politiqueo barato es lo que hace Feijóo al venir a decir lo que haría si él fuera presidente" y no desvelar si apoyará el decreto del último Consejo de Ministros de diciembre con ayudas.

Morant también ha afirmado que si el presidente Zapatero hubiese continuado las obras del barranco del Poyo y las obras del río Magro, "ya estarían hechas porque estaban presupuestadas, aprobadas y con todos los proyectos disponibles", pero fue la entrada del PP y de Mariano Rajoy en el gobierno "quien las paró e hizo caducar todos los permisos". "Por tanto, que no vengan a contarnos mentiras porque ya sabemos lo que es el PP gobernando el gobierno de España", ha apostillado.