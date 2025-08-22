Morant ataca a Mazón por su ausencia en los Moros y Cristianos de Ontinyent: "No puede estar en compañía de su pueblo"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent (Valencia) - PSPV

VALÈNCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cargado este viernes contra el jefe del Consell, Carlos Mazón, por su ausencia en la fiesta de los Moros y Cristianos de Ontinyent (Valencia) que se celebra estos días. "Vivimos en una anomalía democrática que es que el 'president' de la Generalitat no puede estar en compañía de su pueblo", ha asegurado.

Así, ha incidido en que, como el dirigente autonómico ha generado "tanto dolor y tanto rechazo social, lo que estamos haciendo hoy nosotros aquí él no lo puede hacer". "Y tengo que señalarlo porque no nos merecemos lo que nos está pasando", ha subrayado la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios en Ontinyent.

Frente a ello, ha expresado que tanto al Gobierno de España como a ella misma, como secretaria general del PSPV, les gusta "vivir la fiesta y la vida en compañía de la gente, a pie de calle".

En otro orden de asuntos, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha mostrado "súper contenta" de asistir a las entradas de Moros y Cristianos de Ontinyent y ha indicado que no es la primera vez que acude, puesto que ya lo hizo en su etapa como alcaldesa de Gandia. "No hace falta que explique la relación que ha habido siempre entre Ontinyent y Gandia, comarcas centrales valencianas, así que para mí es un honor", ha declarado.

Además, ha puesto de relieve que este es un "año especial" para las fiestas de Moros y Cristianos en su estreno como Fiesta de Interés Turístico internacional. Por eso mismo, ha señalado que ha querido estar presente para "felicitar a los festeros y festeras y al pueblo de Ontinyent por haber conseguido lo que tanto tiempo reivindicaban y que es tan merecido".

"Siempre nos olvidamos de quiénes son los protagonistas en estas cosas. Desde luego, son los festeros y las festeras. Llevan tantos años cuidando la fiesta que hacen que venga gente de todo el mundo. Eso es lo que significa ser Fiesta de Interés Turístico internacional", ha continuado la ministra.

ALABA A REBECA TORRÓ

En este punto, ha hecho hincapié en que "detrás" de reconocimientos como este por parte del Gobierno de España "hay personas" y entre ellas ha mencionado a la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró --natural de Ontinyent--, en su etapa en el Ministerio de Industria y Turismo. "Ha hecho mucho trabajo para que este reconocimiento haya sido posible", ha valorado.

Finalmente, ha agradecido a la localidad de Ontinyent, "este pueblo tan bonito, tan querido y tan hospitalario", que vuelva a "abrirse de par en par para recibir a las miles y miles de personas que vendremos a disfrutar de esta entrada de Moros y Cristianos".

Morant ha seguido este viernes por la tarde la Entrada Cristiana desde la tribuna de autoridades, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En la primera fila también han estado presentes la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, además del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, entre otras autoridades.