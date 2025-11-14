Morant avisa a Mazón que en su comparecencia en el Congreso no le bastará con "leer 20 folios"

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha advertido al todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que su comparecencia del próximo lunes ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso "no se parecerá en nada" a la que protagonizó esta semana en Les Corts: "No nos va a valer en ningún caso que venga a leer ni diez folios, ni 15 folios, ni 20 folios".

Así lo ha trasladado a tres días de la comparecencia del 'president' en funciones, que dimitió la semana pasada un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. Mazón pasó este martes por la comisión de investigación de la dana en Les Corts, donde centró su intervención en defenderse de las críticas sobre su falta de actuación el 29 de octubre de 2024 y en volver a cargar contra el Gobierno.

Morant, a preguntas de los periodistas en una visita a Picanya (Valencia), ha subrayado que Mazón "tiene la obligación legal, por decencia también" de acudir el próximo lunes a la Cámara Baja, ya que todas las personas convocadas a estos órganos deben comparecer "si no hay ningún precepto legal que les exima".

En el caso de Mazón, ha hecho hincapié en que es "lo esperable de una persona que ha tenido la alta responsabilidad de ser el 'president' de la Generalitat y que todavía es 'president' porque lo ha decidido él, y que sigue siendo diputado, cobrando un sueldo público y aforado".

Además, ha avisado al 'president' en funciones que la comisión del Congreso "desde luego que no se va a perecer en nada a esa que el otro día montaron PP y Vox" en Les Corts "en la que el señor Mazón no respondió a ninguna pregunta".

La ministra ha recordado que la dinámica de las comisiones de investigación en el Congreso se basa en un interrogatorio, con lo que "hay pregunta y tiene que haber respuesta". "Tiene la obligación de responder a las preguntas y entiendo que podremos descubrir más cosas de las que nos ha contado hasta este momento", ha señalado.