Morant cree "inasumible e inaceptable" una nueva remodelación del Consell: "No nos vale un cuarto gobierno de Mazón"

Considera una "anomalía democrática" que el 'president' siga al frente de la Generalitat "a pesar del rechazo de la grandísima mayoría"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado este lunes que es "inasumible e inaceptable" que se lleve a cabo una nueva remodelación del Gobierno valenciana, presidido por el 'popular' Carlos Mazón. "No nos vale un cuarto gobierno de Mazón", ha indicado respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo un cuarto cambio en este ejecutivo autonómico desde que comenzó la actual legislatura.

Asimismo, Morant ha considerado una "anomalía democrática y política" que el nuevo curso político comience con Carlos Mazón al frente de la Generalitat "a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado de este modo durante una comparecencia ante los medios de comunicación en València para hablar del inicio del curso político y de diversos temas de actualidad.

En su intervención, Diana Morant ha comentado que se está "escuchando cómo sutilmente" se "desliza que posiblemente vaya a haber una cuarta remodelación de gobierno" valenciano en esta legislatura. "Dos años y una cuarta remodelación de gobierno", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que "esto es inasumible e inaceptable".

La representante del PSPV-PSOE ha manifestado que "los valencianos y las valencianas rechazan no sólo a Mazón sino a todo el gobierno" autonómico que preside. "El 60 por ciento de los valencianos piensa que estamos peor que antes de que Mazón entrara a gobernar", ha aseverado.

Morant ha añadido que esto "lo saben" los miembros del Consell y del PP y ha advertido de que "van a querer volver a vender esa moto de la remodelación del gobierno". "Y nosotros vamos a ser muy claros: No nos vale un cuarto gobierno de Mazón", ha remarcado la responsable socialista.

"No nos vale un cuarto gobierno de PP con Vox. Lo que queremos es una convocatoria electoral, que dimita Mazón y que elija el pueblo", ha añadido Diana Morant.

Respecto al inicio del nuevo curso político en la Comunitat Valenciana, la ministra ha lamentado que arranque con la "anomalía democrática y política" que supone que "Mazón todavía está como presidente de la Generalitat a pesar del rechazo de la grandísima mayoría de la ciudadanía valenciana".

"Quiero recordar las encuestas que dicen que el 80 por ciento de los valencianos y las valencianas quiere que Mazón dimita", ha señalado, al tiempo que ha expuesto que este es "un presidente que ha suspendido completamente su agenda".

"No ha estado en las calles" este verano, "no ha podido visitar ningún pueblo porque sufre ese rechazo de la ciudadanía, de los valencianos y de las valencianas", ha asegurado Morant.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha instado a comparar la agenda del actual presidente de la Generalitat con la suya, con la del anterior jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, o con la del propio Mazón "antes del 29 de octubre", el día de la dana que afectó a diferentes localidades de la provincia de Valencia.

"Nos podrán contar cualquier cuento, incluso nos dicen que ha estado trabajando discretamente en la reconstrucción y en la dana", pero "lo único que ha hecho Mazón este verano ha sido inaugurar dos carreteras nueve meses después de la dana mientras que el Gobierno de España puso las carreteras en marcha en cuestión de semanas", ha agregado.

"PODEMOS ESTAR EN LA CALLE"

Diana Morant ha afirmado que los socialistas valencianos han estado "a pie de calle, trabajando en la recuperación" porque "podemos estar en la calle". "Escuchamos a la calle y llevamos a donde se pueden tomar decisiones las reclamaciones de los alcaldes, de las alcaldesas", ha apostillado.

Morant ha considerado que el Consell de Carlos Mazón

es "un gobierno de la Generalitat que no gobierna, que no gestiona y que sigue de puntillas y al dedillo todas las órdenes que recibe de Vox, comprando todos los postulados negacionistas del cambio climático de Vox". Ha afirmado que esto "supone un peligro para la ciudadanía".